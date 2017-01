Sport Schwarzhofen

Im Frühjahr klopfte er mit dem FC St. Pauli noch ans Tor zu Liga eins. Jetzt droht Philipp Ziereis mit dem Zweitligisten aus Hamburg der Absturz in Liga drei. Doch für die schlechte Ausgangsposition vor der Rückrunde kann der Oberpfälzer kaum etwas.

Hamburg/Schwarzhofen. Mit großen Erwartungen war Philipp Ziereis mit dem FC St. Pauli in die Zweitliga-Saison gestartet. Doch zur sportlichen Misere der Mannschaft kam die persönliche. Krankheiten und Verletzungen pflastern den Weg des aus Schwarzhofen (Kreis Schwandorf) stammenden Fußballprofis in der Vorrunde. Jetzt hofft der 23-Jährige, der 2013 vom SSV Jahn Regensburg zum Kultklub wechselte, auf einen Neuanfang. Seit Donnerstag bereitet er sich mit dem Schlusslicht in Spanien auf die Rückrunde vor.Philipp Ziereis: Zunächst waren ja 2016 auch Erfolge dabei, zum Ende der Saison waren wir Vierter. Aber in den letzten Monaten in der neuen Saison ist es wirklich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, dass 2016 jetzt vorbei ist.Ich hatte immer wieder Probleme am Oberschenkel rechts hinten. Verhärtungen, Zerrungen, letztendlich war's dann ein Faserriss. Auch die Blutwerte waren schlecht und somit ein bisschen die Ursache für das Ganze. Einmal war's wieder besser und ich konnte trainieren. Dann war es wieder schlechter, ohne dass man wusste, woher es kommt.Ich hatte in den vergangenen Tagen hier in Hamburg noch einige Termine beim Zahnarzt und beim Osteopathen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Eine endgültige Lösung haben wir leider noch nicht. Ich bin aber momentan fast wieder beschwerdefrei und hoffe, jetzt im Trainingslager wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Ich will aber nichts überstürzenDas war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin jetzt sehr sensibel, wenn sich der Muskel einfach nicht gut anfühlt. Ich bin raus, um nichts zu riskieren.Ich werde in Spanien die Belastung steigern und hoffe, dass alles glatt über die Bühne geht. Natürlich will ich bald zurück in die Mannschaft.Jedem von uns ist bewusst, dass wir viel besser sein müssen als in der Hinrunde. Wir haben schon in den letzten Spielen der Vorrunde gezeigt, dass wir wissen, worum es geht. Da haben wir fünf Punkte aus drei Spielen geholt. Aber wir müssen für den Klassenerhalt schon eine ordentliche Schippe drauflegen.Ich fand das ganz gut. Das zeigt auch, was St. Pauli für ein Verein ist. Da sieht man, dass man hier andere Methoden hat. Wir haben mit diesem Trainer schon große Erfolge gefeiert. Die Trainerdiskussion war für uns überhaupt kein Thema.Die Stimmung in der Mannschaft war zwischendurch nicht so gut, das ist doch klar. Aber uns als Team hat gutgetan, dass der Verein die Ruhe behalten hat und auch die Fans. Bei anderen Klubs stünden da die Fans aufgebracht am Trainingsgelände.Das sehe ich im Moment ganz entspannt. Es geht jetzt darum, wieder fitzuwerden, ranzukommen. Und wichtig ist auch, dass die Mannschaft vorankommt. Da stehen persönliche Befindlichkeiten hintenan.Mein Vertrag läuft bis Mitte 2019.Ich habe meinen Vertrag im Oktober 2015 verlängert. Und ich habe vorzeitig verlängert, weil ich auch ein klares Bekenntnis zu St. Pauli abgeben wollte. Wechselgerüchte wie damals sind überhaupt kein Thema.Wir haben ja weltweit viele Anhänger. Und ich wusste auch schon vorher, dass es hier einen Fanclub gibt. Aber, dass es in der Oberpfalz so viele Fans gibt, wusste ich nicht.