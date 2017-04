Sport Schwarzhofen

Wie ein Torjäger: Aus zehn Metern jagte St. Paulis Philipp Ziereis (24) den Ball zum 1:1 in den Winkel. "Da war auch ein bisschen Glück dabei. Und Zeit zum Überlegen hatte ich schon gar nicht", beschrieb der Defensivmann aus Schwarzhofen (Kreis Schwandorf) am Montag seinen Treffer am Freitagabend beim 3:1-Sieg in Düsseldorf. Durch diesen Erfolg machten die Hamburger einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der zweiten Liga. "Endlich mein erstes Tor für St. Pauli", freute sich Ziereis, der seit knapp vier Jahren für den Kultclub spielt. Für Jahn Regensburg habe er auch schon mal ein Tor in der zweiten Liga erzielt, erinnerte sich der Abwehrmann.

Nach gesundheitlichen Problemen Anfang des Jahres ist Ziereis mittlerweile wieder voll dabei - als Außenverteidiger. Und da überzeugte der Oberpfälzer gegen Düsseldorf so sehr, dass er in die "Kicker-Elf" des Tages gewählt wurde. Ziereis registrierte das aber eher beiläufig: "Ich glaube, da gibt es Wichtigeres." Den Klassenerhalt zum Beispiel.