Sport Schwarzhofen

09.05.2017

0 09.05.2017

Ein Spieltag während der Woche: Viele Spieler fehlen dann aus beruflichen Gründen oder wegen des Studiums. Da geht es dem SV Schwarzhofen am Mittwoch nicht anders.

Martin Weiß angeschlagen

Am Sonntag Spitzenspiel

Der SV Schwarzhofen empfängt am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr die SpVgg Vohenstrauß zum Nachholspiel der Bezirksliga Nord. Nach dem relativ deutlichen Sieg am letzten Sonntag gegen den TuS Kastl wird diese Begegnung definitiv kein Spaziergang. Die Vohenstraußer haben im Abstiegskampf eine tolle Aufholjagd hingelegt und möchten die letzte Möglichkeit in Richtung Klassenerhalt noch nutzen.Allerdings sieht es personell beim SV Schwarzhofen alles andere als rosig aus. Da sich viele Spieler noch im Studium befinden, wird gut die Hälfte der Mannschaft nicht dabei sein. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Abwehrspieler Christian Weiß, der beruflich nicht frei bekommt und an allen Ecken und Enden fehlen wird. Martin Weiß klagt schon länger über Rückenschmerzen und wird am Mittwoch geschont und auch Christoph Danner musste im Spiel gegen Kastl wegen einer Muskelzerrung das Spiel frühzeitig verlassen.Es bleibt abzuwarten wie die Spieler aus dem zweiten Glied des Tabellenvierten den personellen Aderlass verkraften und auch Spieler aus der zweiten Mannschaft dies gegen die starken Vohenstraußer kompensieren können.Am Sonntag steht für die Schwarzhofener dann das Spitzenspiel beim Spitzenreiter 1. FC Schwarzenfeld auf dem Programm.

Bezirksliga Nord

NachholspielSchwarzhofen - Vohenstrauß Mi. 19.001. Schwarzenfeld 28 69:32 612. Raigering 28 72:32 613. Pfreimd 28 71:34 564. Schwarzhofen 27 55:33 525. FC Amberg II 28 52:48 436. Katzdorf 28 36:46 427. Schirmitz 28 41:45 398. Det. Wernberg 28 52:48 399. Hahnbach 28 41:57 3810. Ensdorf 28 58:48 3711. FC Wernberg 28 42:45 3712. TuS Kastl 28 36:57 3313. Vohenstrauß 27 34:51 3114. Vilseck 27 41:46 2815. Grafenwöhr 28 39:62 2716. Tännesberg 27 23:78 7