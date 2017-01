Sport Schwarzhofen

St. Pauli/Sotogrande. Erneuter Rückschlag für Philipp Ziereis: Gerade hatte der Profi des Zweitligisten FC St. Pauli eine hartnäckige Oberschenkelverletzung überwunden, wirft ihn nun eine Erkrankung im Trainingslager der Kiezkicker in Sotogrande (Andalusien) zurück. Der 23-jährige gebürtige Schwarzhofener ist so schwer erkrankt, dass er bereits aus dem Trainingslager abgereist ist. "Er tut uns unglaublich leid. Ich weiß nicht, was der Junge verbockt hat, dass es ihn so trifft", sagte Pauli Sportchef Andreas Rettig in der "Hamburger Morgenpost". Ziereis, der bereist zwei Drittel der Hinrunde verletzungsbedingt verpasst hatte, könne nun nicht einmal mehr Lauf- oder Aufbautraining absolvieren.