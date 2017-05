Sport Schwarzhofen

Schwarzhofen/Hamburg. Irgendwie passt das zu dieser Seuchensaison: Philipp Ziereis vom FC St. Pauli Hamburg hat sich am Sonntag beim abschließenden 3:1-Sieg in Bochum erneut verletzt. Der aus Schwarzhofen (Kreis Schwandorf) stammende Fußballprofi zog sich nach gut einer halben Stunde durch das Foul eines Gegenspielers eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zu. Mittlerweile ist Ziereis schon in Tübingen operiert worden. Wie lange der Oberpfälzer fehlen wird, steht noch nicht fest. Der 24-Jährige war schon im Herbst 2016 und Anfang dieses Jahres Mit Verletzungen und Krankheiten länger ausgefallen.

Doppeltes Pech für den Abwehrspieler: Er verpasst auch die Saisonabschlussfahrt nach Mallorca. Die St.-Pauli-Profis sind derzeit am Ballermann, um ihre starke Rückrunde zu feiern.