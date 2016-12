Sport Schwarzhofen

25.12.2016

(rhi) Die Fußstapfen sind groß, in die die Nachfolger von Adi Götz treten werden. Das wissen Christian Hechtl (29) und Rolf Hermes (51), wenn sie in der nächsten Saison den Bezirksligisten SV Schwarzhofen übernehmen werden. Am Freitag stellte Vorsitzender Rüdiger Hügel im Marktladen das neue Trainer-Duo vor.

Christian Hechtl wurde bei den Sportfreunden Weidenthal-Guteneck groß, spielte dort von der E-Jugend bis zu den Senioren und beendete dann wegen einer Verletzung vorzeitig die Karriere. "Ich lebe für den Fußball", erklärte der Inhaber der C-Lizenz. Der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Pfreimd kann Beruf und Hobby gut miteinander vereinbaren und will den jungen Spielern des SV Schwarzhofen helfen, sich weiter zu entwickeln. SV- Vorsitzender Rüdiger Hügel ist schon länger in Kontakt mit Christian Hechtl und sieht in ihm "eines der größten Trainertalente im Landkreis". Seit 2014 coacht der 29-jährige den Kreisligisten SF Weidenthal-Guteneck.Zweiter Mann auf der Trainerbank wird Rolf Hermes sein, der beim SV Schwarzhofen "alle Höhen und Tiefen" mitgemacht hat. Als der Verein 2004 in die Bezirksoberliga aufstieg, war er Fußballabteilungsleiter. Zuletzt arbeitete Rolf Hermes erfolgreich im Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham und trainierte dort die U17. Mit Blick auf das niedrige Durchschnittsalter des SV-Kaders ist Rolf Hermes überzeugt: "Diese Mannschaft hat großes Potenzial".Zunächst aber geht es für den SV Schwarzhofen darum, die laufende Saison mit einem Platz "unter den ersten Vier" abzuschließen. Das ist das erklärte Ziel des Bezirksligisten. Vorsitzender Rüdiger Hügel meldete auch zwei Neuzugänge während der Winterpause. Tobias Gillitzer (19) kehrt nach einem halben Jahr beim FC Niedermurach wieder zum SV Schwarzhofen zurück. Ferner schließt sich der 19-jährige David Dupal (SpVgg Vohenstrauß) dem Sportverein an.