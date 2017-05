Sport Schwarzhofen

03.05.2017

1

0 03.05.2017

Der Sportverein richtet erneut ein Intersport-Fußballcamp unter dem Motto "Die Wilden Kerle - das Fußballerlebnis" aus. Austragungsort ist von Donnerstag, 8. Juni, bis Samstag, 10. Juni, das Sportgelände "Am Kaplanacker".

Die Zielgruppe ist der Nachwuchs zwischen 5 und 15 Jahren. Informationen gibt es bei Birgit Fuchs (Telefon 0170/3149601). Das Programm lehnt sich an den Kinofilm "Wilde Kerle" an. Mit dem Fußballerlebnis kommen die "Wilden Kerle", der Film und die Story, zum SV Schwarzhofen. Es gibt einen Platzaufbau mit Bannern vom Teufelstopf, vom Casting und vielen weiteren Details aus dem Film. Bei einem phantastischen Fußballtraining im Hexenkessel, im Wilden Wald oder in der Geheimhalle lernen die Nachwuchsfußballer das Einmaleins des Fußballs und die Tricks, mit denen die "Galaktischen Sieger" im Kampf um den Teufelstopf geschlagen werden.Gesucht werden der "wildeste" Kerl und der Spieler des Jahres. Ein Treffen mit Original-Schauspielern oder ein Stipendium am Deutschen Fußball-Internat sind die Preise. Zum Start bekommt jeder Teilnehmer das Wilde-Kerle-Event-Shirt, Hose und Stutzen, einen Wilde-Kerle-Ball und die Wilde-Kerle-Trinkflasche. Am Ende der drei Tage wartet ein faszinierendes Spielefest mit den Eltern und dem ganzen Verein.___Weitere Informationen: