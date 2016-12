Vermischtes Schwarzhofen

22.12.2016

Für Außenstellenleiter Markus Brunhofer sind diese Männer "wichtige Partner der Vermessungsbehörde". Danke sagten Amt und Marktgemeinde den langjährigen Feldgeschworenen aus dem Bereich Schwarzhofen. Ein neuer "Siebener" wird demnächst vereidigt.

/Neunburg. Zu einer Besprechung fanden sich Bürgermeister Maximilian Beer und die Feldgeschworenen in der Außenstelle Neunburg des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung ein. Dabei wurden alle aktiven Feldgeschworenen für ihre langjährige Tätigkeit gewürdigt.Markus Brunhofer, der neue Leiter der Außenstelle, stellte heraus, dass diese regelmäßigen Treffen dem Gedankenaustausch dienen sollten, schließlich seien die Feldgeschworenen wichtige Partner des Amtes. Die Bedeutung der "Siebener", wie dieses Ehrenamt im Volksmund heißt, betonte auch Bürgermeister Beer. Er informierte, dass es bald neue Stundensätze gebe. Ein Feldgeschworener sei auf Lebenszeit berufen und aktiv, solange es die Gesundheit zulasse.Zurzeit sind im Bereich des Marktes vier aktive und zwei passive Feldgeschworene (Max Wellnhofer, Franz Müller) verzeichnet. Obmann ist Norbert Schießl, der sich seit 25 Jahren in diesem Ehrenamt einbringt. Sein Stellvertreter (seit 2013) ist Hans Gürtler, der seit 2006 im Amt ist. Hans Kraus (schon sein Großvater war Feldgeschworener, sein Vater viele Jahre lang Obmann) und Franz Fischer gehören ebenfalls seit 2006 zu diesem Kreis.Die dienstliche "Qualität" der Feldgeschworenen hat sich in den vergangenen Jahren - auch durch mehr Technik - erhöht. Die Zahl der Vermessungen sei ebenfalls gestiegen, heuer waren es 16. Ein Mehreinsatz hänge auch mit den Arbeiten für die Breitband-Initiative zusammen. Der Obmann spiele dabei für die Organisation eine wichtige Rolle.Zusammen mit Außenstellenleiter Brunhofer zeichnete der Bürgermeister die langjährigen Feldgeschworenen mit Urkunde, Ringseis-Buch und einem Holzstern aus. Für 25 Jahre Dienst wurde Norbert Schießl geehrt, für 10 Jahre wurden Franz Fischer, Hans Gürtler und Hans Kraus ausgezeichnet.Demnächst erhalten die "Siebener" Verstärkung. Auf einen Aufruf im Amtsblatt hatte sich Franz Beck aus Geratshofen für das Amt des Feldgeschworenen gemeldet. In geheimer Wahl wurde er schließlich einstimmig in diesen Kreis aufgenommen. Seine Zustimmung vorausgesetzt, kann er bei der nächsten Sitzung des Marktrates bestätigt und vom Bürgermeister vereidigt werden.