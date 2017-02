Vermischtes Schwarzhofen

Zum dritten Mal veranstaltete die Marktgemeinde einen Neubürger-Empfang. Mitbewohner, die in den vergangenen beiden Jahren nach Schwarzhofen gezogen waren, erhielten dabei umfassende Informationen rund um den neuen Wohnort.

Im Sitzungssaal des Rathauses hieß Bürgermeister Maximilian Beer die großen und kleinen Neu-Schwarzhofener - die allerdings nur in sehr überschaubarer Anzahl teilnahmen - willkommen. Der besondere Gruß galt Pfarrer Markus Urban, Zweitem Bürgermeister und Ortsheimatpfleger Alfred Wolfsteiner, Marktrat Franz Stockerl sowie den Vertretern verschiedener Vereine.Zunächst vermittelte der Bürgermeister mit zwei Filmen erste Eindrücke von Schwarzhofen. Er berichtete, dass in den vergangenen zwei Jahren 57 Erwachsene - dazu noch Kinder - in den Markt gezogen sind. Beer hatte auch statistisches Material auf Lager, unter anderem lebten 55 Bürger anderer Nationalität im Ort - hier konnte er besonders eine Frau aus Kuba willkommen heißen.Im Anschluss informierte der Bürgermeister über die kommunale Situation und erläuterte, dass der Markt 24 Gemeindeteile habe und bei der Gebietsreform aus sechs Altgemeinden gebildet wurde. Dies bringe große Herausforderungen bei Wasserver- und Abwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung sowie auf dem Brandschutz-Sektor (sechs Feuerwehren) mit sich.In einem kurzen Schnelldurchlauf gab's Einblick in die Ortsgeschichte. Als "prominentesten Schwarzhofener" wurde Dr. Johann Nepomuk von Ringseis, Reisearzt und Vertrauter von König Ludwig I. sowie Universitätsrektor, vorgestellt. Beer verdeutlichte, dass viele ursprünglich "Zugereiste" seit Jahren das öffentliche Leben im Markt maßgeblich mitgestalten. An öffentlichen Einrichtungen stellte er Schule, Kindergarten und die Markt- und Schulbibliothek heraus. Auf dem Sektor des Ehrenamtes sorgten rund 40 Vereine und Gruppierungen für ein reges gesellschaftliches Leben.Im Anschluss stellten sich mehrere Repräsentanten von Institutionen und Vereinen den neuen Bürgern vor und betonten, offen für jede Anfrage zu sein. Anschließend wurde in gemütlicher Runde ein kleines Büfett verspeist, das der Kulturförderkreis vorbereitet hatte.