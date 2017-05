Vermischtes Schwarzhofen

15.05.2017

In der Pfarrkirche Maria vom Siege empfinden am Sonntag drei Mädchen und fünf Buben zum ersten Mal die heilige Kommunion. Angeführt von Pfarrer Markus Urban zogen die Kinder in einer feierlichen Prozession ein. Den Festgottesdienst prägte das Leitmotiv: "Wir sind Gottes Melodie". Der Geistliche bezog die jungen Gläubigen intensiv mit in die Liturgie ein. So durften sie bei den Kyrie-Rufen Gedanken zum Tag vortragen, zur Gabenbereitung brachten sie Brot, Wasser, Wein, Kerze, Kreuz und Blumen an den Altar. Ehe sie erstmals den "Leib und das Blut Christi" empfingen, hatten sich Saskia Holfert, Josefine Ippisch, Johannes Meier, Katharina Meier, Jakob Reinhart, Alexander Roiger, Florian Setzer und Matthias Süß um den Altar versammelt. Der Kirchenchor, begleitet von Dr. Adolf Scharf an der Orgel, gestaltete den Gottesdienst. Am Nachmittag setzte eine Dankandacht den Schlusspunkt unter den festlichen Tag. Das Bild zeigt die Erstkommunikanten zusammen mit Pfarrer Urban, Lehrerin Andrea Forster und den Ministranten. Bild: mad