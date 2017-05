Vermischtes Schwarzhofen

03.05.2017

03.05.2017

Der Schwarzachtal-Kindergarten ist voll ausgelastet. Der Markt lässt sich die Betreuung einiges kosten. Bürgermeister Maximilian Beer ist froh, dass er nebenbei noch auf die "immense Unterstützung" von Förderern bauen kann.

Mikrofon und Töpfern

Beträchtliches Defizit

Neuwahlen An der Spitze des Kindergarten-Fördervereins steht Maria Rabe, als stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin wurde Heike Trost gewählt. Schriftführerin Michaela Kiefmann, Beisitzer Bürgermeister Maximilian Beer und Kindergartenleiterin Katharina Reckerziegel sowie Inge Ruider, Silvia Köppl und Adolf Mandl. Zu Kassenprüfern wurden Marion Weiß und Sabine Königsberger-Ederer gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung des Kindergartenfördervereins zog Vorsitzende Maria Rabe Bilanz über die Aktivitäten und Ziele des Vorstandsgremiums: Man habe versucht, den Verein neu zu beleben und zu aktivieren. Dies sei gut gelungen, wie vor allem die Zahl neuer Mitglieder zeige. 78 Mitglieder sind es aktuell bei einem Beitrag von 7 Euro pro Einzelmitglied und 10 Euro für eine Familie.Rabe dankte allen Mitgliedern für ihr Engagement und listete in ihrem Tätigkeitsbericht auf, was der Förderverein alles für die Kinder des Schwarzachtal-Kindergartens getan hat. So leistete der Verein einen Beitrag zum Marktfest. Der Förderverein übernahm die Mietkosten für eine Lautsprecher-Anlage, die fürs Sommerfest benötigt wurde. Ende Juni kam ein Falkner auf den alten Sportplatz, der Förderverein übernahm die Kosten für die Vorführung. Im August beteiligten sich die Mitglieder am Ferienprogramm, es gab eine Töpferaktion zusammen mit Ingrid Scheck in Zangenstein. Vom Erlös erwarb man zwei Holzpferde für die Kinder, die vor kurzem dem Kindergarten übergeben wurden.Für das Sommerfest heuer hat man die Anlage wieder bestellt, der Förderverein zahlt erneut die Miete. Eventuell wird man beim Marktfest wieder mitmachen. Im Sommer ist ein Beitrag für das Ferienprogramm in Planung. Bei den Neuwahlen (siehe Info-Kasten) wurde Maria Rabe als Vorsitzende bestätigt.Bürgermeister Maximilian Beer stellte heraus, dass der Schwarzachtal-Kindergarten einer der schönsten im Landkreis ist und dass man mit der Errichtung von Krippenplätzen - unter hohen Auflagen, die große Investitionen erforderten - in eine zweite Phase des Baus eingetreten sei. Er dankte dem Personal für das große Engagement. Elternbeirat und Förderverein seien eine immense Unterstützung, das Geld komme voll den Kindern zugute. Beer berichtete, dass der Kindergarten voll ausgelastet ist. In der "blauen Gruppe" unter Leitung von Katharina Reckerziegel und Sabine Königsberg-Ederer sind 24 Kindergarten- und 8 Schulkinder. In der "roten Gruppe" betreuen Inge Ruider, Marion Weiß, Katrin Schymala-Probst und Praktikantin Anna-Lena Ruhland mit Ausnahmegenehmigung 12 Krippenkinder bei flexiblen Verweilzeiten zwischen 7 und 15 Uhr.Die Fahrtkosten für die Kinder werden vom Markt finanziert, berichtete der Bürgermeister und verwies auf ein Defizit in diesem Bereich. "Aber die Kinder sind uns lieb und teuer." Er informierte über die Gebühren, die sehr sozial seien und informierte über die enormen Finanzmittel, die der Markt für den Kindergartenbetrieb aufbringen muss: Elternbeträge erbringen 20 100 Euro, an staatlichen Zuwendungen erhält man 82 587 Euro, der Markt muss 130 369 Euro aufwenden. Bei den Ausgaben schlagen vor allem die Personalkosten zu Buche, auch der Unterhalt sowie die Beförderung kommen teuer. Der Markt müsse auch viel Geld für Kinder zahlen, die in anderen Kindergärten betreut werden - insgesamt 15 450 Euro, also annähernd soviel wie für die Betreuung von allen Eltern in Schwarzhofen bezahlt wird.