Vermischtes Schwarzhofen

05.05.2017

Vom Kartoffelsuppen-Verkauf bis zur Theaterfahrt: An Ideen mangelt es den Mitgliedern im Förderverein der Dr.-von-Ringseis-Grundschule nicht. Davon profitieren auch die Wähler am Tag der Bundestagswahl.

Zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins in der Schulaula hieß Vorsitzende Elke Meier auch Bürgermeister Maximilian Beer, Schulleiterin Claudia Buchmann und Vorgängerin Beate Vetterl willkommen. Den aktuellen Mitgliederstand des noch jungen Vereins bezifferte sie auf 29.Die Vorsitzende stellte in ihrem Tätigkeitsbericht die Aktionen und Fördermaßnahmen seit der Gründung im vergangenen Jahr vor. Beim "Kranzlmarkt" in Schönau wurde Kartoffelsuppe verkauft, bei der Weihnachtsfeier in der Schule übernahm der Förderverein die Bewirtung und konnte "ausverkauft" melden. Am vorletzten Tag vor den Weihnachtsferien durften alle Kinder ins Theater nach Regensburg fahren, der Förderverein übernahm die Kosten. Ebenso wurde allen Kindern ein Kinobesuch in Oberviechtach vor den Osterferien spendiert.Das Führungsteam schmiedet bereits wieder Pläne für Aktionen in der Zukunft. So möchte der Verein bei der Bundestagswahl im September für einige Stunden Kaffee und Kuchen anbieten. Beim Erntedankfest sollen nach dem Gottesdienst vor der Kirche diverse Marmeladen, Obst und Gemüse verkauft werden. Am 26. Mai findet im Schulgebäude und auf dem Pausenhofgelände in Schwarzhofen das gemeinsame Sport- und Spielfest der Grundschulen im VG-Bereich statt, hier werden die Förderer die Bewirtung übernehmen. Außerdem soll die Mitgliederwerbung forciert werden. Wichtig sei es, den Eltern zu verdeutlichen, dass alles Geld wirklich nur den eigenen Kindern zugute kommt.Bürgermeister Maximilian Beer war des Lobes voll über das Engagement des Vereins und überrascht vom großen Erfolg der Truppe nach so kurzer Zeit. Auch er versprach, sich um Mitgliederzuwachs zu bemühen und dabei den Zweck des Vereins, nämlich die Kinder zu unterstützen, herauszuheben. Er gab dann noch Informationen zur geplanten Sanierung des alten Schulgebäudes und zu weiteren Vorhaben.