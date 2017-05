Vermischtes Schwarzhofen

21.05.2017

21.05.2017

Damit sich die öffentlichen Anlagen der Marktgemeinde im Sommerkleid präsentieren können, haben Helfer des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins fleißig die Hände gerührt. Beete und Blumenkästen wurden bepflanzt und Verkehrsinseln verschönert.

Vor allem in der Sommerzeit sollen der Marktplatz, die Ortseinfahrten, das Rathaus oder die Begrüßungstafeln an den Ortseingängen einen Blickfang darstellen und einen guten Eindruck vermitteln. Dem Anruf von Vorsitzendem Anton Schießl und Stellvertreterin Irmgard Mayer zum Arbeitseinsatz waren erneut etliche treue Helfer gefolgt. Viel Vorbereitungsarbeit war nötig gewesen, um die Gewächse für die Beete und Pflanzkästen sowie die benötigten Erden auszuwählen und einzukaufen. Nun konnten die Blumenkästen mit verschiedenen Pflanzen bestückt und dann an die Rathausfenster gestellt werden. Zusätzlich ergänzten die fleißigen GOV-Mitglieder die Bepflanzungen an der Verkehrsinsel bei der Kreuzung bei der Tankstelle. Auch den ganzen Sommer hindurch werden die Aktiven im Einsatz sein, vor allem beim Gießen der im Mai gepflanzten Stauden und Blumen.