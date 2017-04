GOV Schwarzhofen lockt mit Pflanzenbörse viele Interessenten an

Vermischtes Schwarzhofen

25.04.2017

12

0 25.04.201712

Die Stauden- und Pflanzentauschbörse des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins (GOV) Schwarzhofen haben viele Gartenfreunde als festen Termin im Kalender.

Mitgliedern und weiteren Interessenten wurde am Samstag am Marktplatz die Möglichkeit eröffnet, Blumen und sonstige Gewächse für den eigenen Garten kostenlos einzutauschen sowie Liebhaber für Pflanzen aus eigener Zucht zu finden. Die Vorsitzenden Anton Schießl und Irmi Mayer konnten mit dem Erfolg dieser Aktion wieder zufrieden sein, denn es kamen viele Interessenten - zum Teil auch aus dem Neunburger Stadtgebiet - die Pflanzen anbieten oder eintauschen wollten, damit in ihren Gärten noch mehr Vielfalt Einzug hält. Die übrig gebliebenen Pflanzen werden zum Zwecke der Ortsverschönerung eingesetzt.