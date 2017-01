Vermischtes Schwarzhofen

23.01.2017

18

0 23.01.201718

Frischer Wind soll in die Aktivitäten des Heimat- und Trachtenvereins (HTV) kommen. In der Jahresversammlung kündigte Vorsitzende Christina Plößl wieder einen regelmäßigen Turnus für die Volkstanzproben an.

Im Pfarrheim erinnerte die Vorsitzende daran, dass zuletzt im November 2015 eine Mitgliederversammlung stattgefunden hatte. Der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Stefanie Gradl fiel kurz aus, da in den vergangenen beiden Jahren nur wenige Aktivitäten anstanden. Viele der jungen Leute - auch die Vorsitzende - sind beruflich oder zum Studium auswärts gebunden und kommen nur am Wochenende oder gar erst nach Wochen nach Hause.Trotzdem sei im Vorjahr neuer Schwung eingekehrt: Es gelang dem HTV, neue Mitglieder zu werben und etliche neue Tanzpaare aufzustellen. Zwei Auftritte, beim Pfarrfest und beim Seniorennachmittag, wurden verzeichnet. Jedes Mal erntete die Gruppe viel Lob und Beifall. Auf der geselligen Ebene wurde eine Aufführung der Theaterfreunde und der Faschingsball des Landvolks besucht, außerdem nahm der HTV an der Installation von Pfarrer Franz Becher, der selbst lange im Verein aktiv war, teil.Nach dem Bericht von Kassiererin Stefanie Plößl, stellte die Vorsitzende in ihrem Ausblick in Aussicht, dass die Gruppe auch heuer wieder aktiv bleiben wolle. Die Volkstanzproben sollen wieder aktiviert und im regelmäßigen Turnus stattfinden. Man müsse genügend Paare aufbieten und werde die Veranstaltungen rechtzeitig ankündigen. Eingeladen sei der HTV zu einem Fest im Landkreis Neustadt/WN, ein Festzug stehe für 6. August im Kalender. Für 26. Februar ist der Besuch beim Faschingsball der KLB vorgesehen, dazu werde ein Tisch reserviert. Bei Bedarf könnten Trachten und Schürzen neu angeschafft oder ergänzt werden.