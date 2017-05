Vermischtes Schwarzhofen

07.05.2017

6

0 07.05.2017

Der Imkerverein Schwarzhofen und Umgebung steht auf gesunden Beinen und hat gut gewirtschaftet. Einen großen Anteil am Erfolg haben die Mitglieder, die dem Führungsteam zur Seite stehen und rege an den Aktionen teilnehmen.

Besonderes Losglück

Großes Einzugsgebiet

Ein Teil des Guthabens floss jetzt an die Mitglieder zurück, denn sie konnten während der Frühjahrsschulung im Bienengarten bei einer Tombola wertvolle Preise gewinnen. Zur Auswahl standen praktische Helfer für die Bienenhaltung und die Honiggewinnung wie Sonnenwachsschmelzer, Smoker, Gläser, Rähmchen und Mittelwände. Für Jungimker interessant waren vor allem das aufsatzfähige Bienenvolk, mehrere Ableger oder eine begattete Königin.Als Glücksfee zog Corinna Hergenröther die Nummern und verteilte die Prämien nach dem Zufallsprinzip unter den anwesenden Mitgliedern. Verena Vanino freute sich sehr, dass sie als erste gezogen wurde, denn so konnte sie das Bienenvolk, das sie eigentlich zur Verlosung mitgebracht hatte, wieder mit nach Hause nehmen.Vorsitzender Herbert Vogl nutzte eine kurze Schönwetterphase und demonstrierte das Aufsetzen am vereinseigenen Bienenvolk. Bei Kälte, Wind und Regen sollten die Völker nicht gestört und aufgerissen werden, erklärte der Bienenfachwart. "Heuer sind die Völker stark und alles blüht. Alles passt, nur das Wetter nicht", beschrieb Vogl die Umstände im April. Ideal für Arbeiten am Bienenstock sei eine Außentemperatur von 15 Grad.Nicht nur Mitglieder des Imkervereines Schwarzhofen können in den Genuss der regelmäßigen Schulungen im Bienengarten in Schwarzeneck kommen, auch Gäste sind stets willkommen. Die Mitglieder kommen aus einem großen Einzugsgebiet, das bis Hillstett und Neukirchen-Balbini reicht. Der nächste Lehrgang findet am Samstag, 20. Mai, um 16 Uhr statt. Dann referiert erneut Herbert Vogl über Bienenweide, Bienentracht und Pollen.