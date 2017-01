Vermischtes Schwarzhofen

VG-Kämmerin Martina Held informierte die Kommandanten der Schwarzhofener Feuerwehren über den Versicherungsschutz. Dabei ist entscheidend, ob die Aktiven zum offiziellen Einsatz ausrücken oder für den eigenen Verein unterwegs sind.

Vielfältige Versicherungen

Fast 30 Mal ausgerückt

-Zangenstein. Zur üblichen Tagung zum Jahresbeginn kamen die Kommandanten der sechs Wehren im Gasthaus Kellermann in Zangenstein zusammen. Zum Einstieg erläuterte Martina Held, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, den Versicherungsschutz der Feuerwehren. Dabei müsse zwischen der Wehr als gemeindliche Einrichtung und der Feuerwehr als Verein unterschieden werden.Als Einrichtung der Gemeinde habe eine Wehr viele Pflichtaufgaben wie Brandschutz, Technischer Hilfsdienst, Sicherheitswachen, Absicherung und Aufräumen von Schadstellen, Katastrophenhilfe, Amtshilfe und Ausbildungsveranstaltungen. Freiwillige Aufgaben seien beispielsweise das Einfangen von Bienenschwärmen, die Verkehrsregelung bei Veranstaltungen sowie das Auspumpen von Kellern. Dabei seien Mannschaft und Geräte mit Einwilligung der Gemeinde unterwegs und vielseitig versichert. Bei Körperschäden greife die gesetzliche Unfallversicherung, außerdem gebe es eine Zusatz-Unfallversicherung über den Landkreis. Bei Sachschäden an Privateigentum der Feuerwehrleute besteht eine Ersatzpflicht der Gemeinde. Bei Schäden an gemeindeeigener Ausrüstung gibt es eine Vollkasko-Versicherung für Fahrzeuge und eine Elektronikversicherung. Drittschäden sind durch eine kommunale Haftpflichtversicherung mit Fahrzeughaftpflicht abgesichert.Unter Tätigkeiten des Feuerwehr-Vereins seien die Teilnahme an Festzügen, Arbeiten bei eigenen Veranstaltungen, Veranstaltungen des Gesellschaftslebens, Ausflüge, Parkplatzordnerdienste und Wettkämpfe eingeordnet. Hier gibt es eine Unfall-Zusatzversicherung über den Markt für aktive und passive Mitglieder. Sachschäden am Eigentum der Wehr seien nicht über die Gemeinde versichert, eine Mobiliarversicherung sei möglich. Drittschäden wären zusätzlich zu versichern. Für alle Wehren bestehe eine Zusatzhaftpflichtversicherung.Bürgermeister Maximilian Beer blickte auf das vergangene Jahr zurück. Er erinnerte, dass bei der Feuerwehr Demeldorf Patrick Meier zum Kommandanten gewählt worden war. Der neue Stellvertreter Thomas Weigl hatte mittlerweile die nötigen Lehrgänge absolviert. Zwei Leistungsabzeichenabnahmen fanden statt, zwei Wehren waren beim Landkreislauf im Einsatz. Großereignis sei die Weihe des neuen Fahrzeugs und Gerätehauses der Feuerwehr Uckersdorf bei einem großen Fest im Juni in Girnitz gewesen.Zu insgesamt 28 Einsätzen waren die Aktiven der Wehren ausgerückt. Beer rückte die schnelle Arbeit beim nächtlichen Brand des Haco-Trac-Fahrzeugs im Bauhof in den Fokus, wodurch der Schaden begrenzt werden konnte. Auf Wunsch des Marktes sei bei der Feuerwehr Schwarzhofen eine Rettungs-Hunde-Staffel angegliedert worden.Für notwendige Ersatzbeschaffungen investierte der Markt rund 10 000 Euro, dazu für Schutzausrüstung circa 3000 Euro. Insgesamt seien im Vorjahr 60 000 Euro für die sechs Wehren ausgegeben worden. Die Feuerwehr Schwarzhofen bekommt laut Beschluss des Marktrates einen Mannschaftstransportwagen, der bei Bedarf auch den anderen Wehren zur Verfügung steht. Für die Kosten von 35 000 Euro gibt es Zuschüsse, der Feuerwehr-Verein beteiligt sich an den Kosten.Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung für den Ortsteil Höfen bei Grasdorf wird im Frühjahr eine Löschwasserzisterne gebaut. Die Feuerwehr Zangenstein erstellt - größtenteils in Eigenleistung - eine Gerätehalle, der Markt werde sich nach Bedarf beteiligen. Die Mitglieder in Schwarzhofen beginnen im Frühjahr mit dem Bau einer Halle für das neue Fahrzeug, der Freistaat gibt dafür rund 28 000 Euro Zuschüsse. Heuer soll noch eine neue Tragkraftspritze angeschafft werden, erhalten wird sie die Wehr mit den zweithöchsten Einsätzen. Beer bat die Kommandanten, den Bedarf für benötigte Anschaffungen sowie Lehrgangsbesuch bald zu melden.