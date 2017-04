Vermischtes Schwarzhofen

26.04.2017

Die Theaterfreunde haben ihre Führungsposition neu besetzt. Die Mitglieder wählten Melanie Heinrich zur neuen Vorsitzenden, sie tritt damit die Nachfolge von Franz Süß an. Der Blick der Darsteller geht bereits in das nächste Jahr.

Ehrungen 10 Jahre: Peter Richthammer, Andreas, Günter und Martina Ruhland, Petra Schindler, Johann Schlagenhaufer. 15 Jahre: Christa Beck, Andre, Marion und Simon Tomzig. (mad)

In seinem Rückblick während der Jahresversammlung hatte Franz Süß den Fleiß der zahlreichen Helfer bei der Aufräumaktion im Vereinszimmer in der Schule gelobt. Stark vertreten waren die Mitglieder beim Marktfest und bei der Einweihungsfeier der Feuerwehr Uckersdorf. Für ein "absolutes Highlight" im Ferienprogramm sorgten die Theaterfreunde wieder mit der Märchenwanderung. Die Aufführung stieß auf überragenden Zuspruch.Komplett ausverkauft seien im März die Aufführungen des Stücks "D' Eisheiligen und die kalt' Sophie" gewesen. Franz Süß dankte allen Akteuren, die bei vielen Proben dabei waren und auch bei den Umbauten für das Bühnenbild mit Hand anlegten. Für heuer wird ein Umbau des Umkleidezimmers im unteren Bühnenbereich angestrebt, da vor allem der Fußboden morsch ist. Martin Ruider informierte, dass die Kirchenverwaltung die Materialkosten übernehmen wolle, die Arbeitsleistungen müssten selbst erbracht werden.Die ausverkauften Aufführungen wirkten sich auch auf die Vereinsfinanzen aus: Kassier Martin Ruider belegte, dass ein Überschuss erwirtschaftet worden sei, zusätzlich verfüge der Verein noch über eine solide Rücklage.Die anschließende Neuwahl endete mit folgendem Ergebnis: Zur neuen Vorsitzenden wurde Melanie Heinrich gewählt, ihre Stellvertreterin ist Martina Ruhland. Als Schriftführerin fungiert Monika Ruider, als Kassier wurde Martin Ruider bestätigt. Beisitzer sind Armin Roiger, Inge Ruider, Hans Maderer, Franz Süß, Thomas Roiger und Magdalena Fröhlich. Zu Kassenprüfern wurden Annette Boßle, Günter Ruhland und Reinhard Ruider berufen.Wie die neue Vorsitzende in einem Ausblick belegte, haben die Theaterfreunde für heuer viel vor. Im Juli sind eine Kanufahrt sowie ein Zeltwochenende am Murner See geplant. Die Märchenwanderung im Ferienprogramm wird am 28. August rund um Schwarzhofen führen. Bei der Rad-Orientierungsfahrt in Dieterskirchen möchte der Verein als Gruppe teilnehmen. Auch ein Ausflug ist in der Vorbereitung.Ebenso stehen bereits die Planungen für die nächsten Theater-Aufführungen in 2018 auf der Agenda. Melanie Heinrich bat die Mitglieder darum, sich bald für eine Mitwirkung zu entscheiden und für die Proben bereit zu stehen.