Vermischtes Schwarzhofen

28.04.2017

28.04.2017

Als gemeinsame Großmaßnahme planen der Markt Schwarzhofen und das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach für des Jahr 2018 die Sanierung der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2040 in Schwarzhofen. Die Planungen sind seit längerem im Grundsatz seitens des Marktgemeinderates und unter Einbeziehung aller Interessierten im "Arbeitskreis Altortsanierung" und der Fachstellen gebilligt.

Kein Begegnungsverkehr

Zwischen den Häuserzeilen waren an einzelnen Anwesen bisher keine Gehwege vorhanden. Um diesen Mangel zu beheben, ist es erforderlich, an zwei Stellen im Bereich des Marktplatzes Engstellen bei der Straßenführung einzubauen, um somit Flächen für Gehwege zu schaffen. Fachbehörden und Marktgemeinde haben festgelegt, dass die geplanten Engstellen im Zeitraum von 1. bis 20. Mai vorab getestet werden.Die Untere Verkehrsbehörde am Landratsamt Schwandorf und der Markt Schwarzhofen informieren daher, dass in der Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2040 im Bereich des Marktplatzes in dieser Zeit die Verkehrsführung vorübergehend geändert wird. Sowohl aus Richtung Neunburg, als auch aus Richtung Nabburg wird jeweils vor dem Marktplatz eine Engstelle eingerichtet. Der Begegnungsverkehr ist in den Engstellen nicht möglich. Durch entsprechende Beschilderung wird der Vorrang und die Wartepflicht der jeweiligen Fahrtrichtung vorgegeben.Mit dem zeitlich befristeten Feldversuch sollen die Auswirkungen der Engstellen, die bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in der Planung stehen, auf Fahrzeug- und Fußgängerverkehr untersucht werden. Gefahrenpotenziale oder unzumutbare Hemmnisse für die Sicherheit und den Verkehrsfluss stehen im Fokus. Nach Ende des Testlaufs werden zunächst die ursprünglichen Verhältnisse wiederhergestellt.