Vermischtes Schwarzhofen

25.01.2017

25.01.2017

Diebe lauerten in den Straßen, Wucherpreise strapazierten die Reisekasse, die hygienischen Zustände waren katastrophal. Was Johann Nepomuk von Ringseis erlebte, als er im Jahr 1817 mit Kronprinz Ludwig nach Italien und Sizilien reiste, war alles andere als königlich.

Viele Gemeinsamkeiten

Unehrliche Wirte

Ratschlag zur Universität

In einem weiteren Beitrag zum "Ringseis-Jahr" sprach Ortsheimatpfleger Alfred Wolfsteiner über das Thema "Reisen mit Ringseis - Die erste Reise mit Kronprinz Ludwig". Die Zuhörer erwartete ein hoch interessanter, unterhaltsamer und bestens recherchierter Vortrag, für den der Referent die vierbändige Ringseis-Autobiografie durchforstet hatte.Wolfsteiner stellte Johann Nepomuk von Ringseis als weit gereisten Mann vor, der anfangs zu Fuß, später mit Pferd und Postkutsche sowie per Eisenbahn unterwegs war. Als Reise-Arzt begleitete er den Prinzen, den späteren König Ludwig I., drei Mal nach Italien. Es heißt, dass es um dessen Gesundheit nicht besonders gut bestellt war. Zwischen den beiden gab es viele Gemeinsamkeiten: Beide waren fast gleich alt, hatten zusammen in Landshut studiert und teilten das Interesse an Kunst. Ludwig schätzte Ringseis' Offenheit und sein Talent als Unterhalter.Mit zwei Kutschen ging die Reise am Morgen des 15. Oktober 1817 von Schloss Nymphenburg aus los. Dass diese hoch bepackt mit Kleidung und Lebensmitteln waren, brachte ihnen den spöttischen Namen "Bayerisches Schlachtschiff" ein. Weitere Weggefährten waren Karl von Seinsheim, Inspektor der königlichen Gemäldegalerie, Georg von Dillis, General der königlichen Hatschiergarde sowie Graf Sceverras und etliche Diener.Während der Reise schrieb Ringseis fleißig Briefe, die von Kurieren des Prinzen nach München gebracht wurden. Von dort gingen sie weiter nach Landshut und Schwarzhofen. Bei guten Verhältnissen dauerte der Versand vier Wochen. Am 22. Oktober fand Ringseis erstmals Gelegenheit, nach Hause zu schreiben und berichtete von den Beschwernissen der Anreise.Am 26. Oktober erreichte die Reisegesellschaft Rom, zwei Tage später ging die Reise weiter nach Neapel. Die Weiterfahrt von dort per Schiff nach Palermo verschob sich wegen ungünstiger Winde um vier Tage. Ringseis berichtet, dass die Stadt voller Bettler und Taschendiebe sei und klagte über die mangelnde Sauberkeit und Hygiene. Ein gefährliches Abenteuer sei die Besteigung des Vesuv gewesen.In den ersten Novembertagen wurde Palermo erreicht, in seinen Briefen schilderte Ringseis die Unehrlichkeit der sizilianischen Wirte und Händler. Entlang der Küste suchten die Reisenden mehrere altertümliche Tempel auf. Hier fand Ringseis neue Stücke für Mineraliensammlung und hielt nach antiken Münzen, Kupferstichen und Buchausgaben Ausschau. Der Kronprinz ließ sich von dieser Leidenschaft anstecken und suchte mit.Bei einem gemeinsamen Fußmarsch unterhielten sich der Arzt und sein königlicher Begleiter über eine Erneuerung des Universitätswesens. Ringseis bestärkte Ludwig darin, die Universität von Landshut nach München zu verlegen. Dies geschah später auch tatsächlich, und Ringseis wurde sogar erster Rektor der neuen Hochschule.Nach der Rückkehr nach Palermo blieb die Reisegruppe über die Weihnachtsfeiertage noch für mehrere Tage zu Gast im königlichen Palais. Über seine römischen Faschingserlebnisse schrieb Johann Nepomuk von Ringseis erst am Aschermittwoch 1818 nach Schwarzhofen. Die weiteren Wochen der Fastenzeit in Rom waren ausgefüllt mit Besuchen in Kirchen, Museen und Künstlerateliers. Dabei knüpfte Ringseis Kontakte zu vielen Vertretern der deutschen Malerkolonie in Rom. Viele davon kamen später auch nach München, wo ihnen Ringseis Quartier gewährte.Die deutschen Künstler verabschiedeten am 29. April den künftigen König Bayerns mit einem großen Fest, bei dem auch Ringseis wieder eine "dominierende" Rolle spielte. Wohlbehalten kam die Truppe wie geplant in München an. Für Ringseis sollte es nicht die letzte Reise sein, denn bereits im Oktober 1821 wurde er von Ludwig wieder als Reise-Arzt aufgefordert zur zweiten Italienreise und 1823 erneut.