Vermischtes Schwarzhofen

22.05.2017

Ein Zaun wurde demoliert, ein Schutzgitter landete im Bach und Müll wurde am Boden verteilt: Eine Spur sinnloser Zerstörungen haben unbekannte Randalierer beim Spielplatz an der Schwarzach und an der Nepomuk-Kapelle hinterlassen.

Bei einer Routinekontrolle vergangenen Donnerstag hatten die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs die Schäden entdeckt. Laut einer Pressemitteilung der Verwaltung wurde am Spielplatz an der Schwarzach die Einzäunung mutwillig beschädigt. Das Schutzgitter wurde ausgerissen und in einen Bach geworfen. An der Nepomuk-Kapelle wurde der Inhalt eines Mülleimers ausgeschüttet und auf dem Boden verteilt.Beamte der Polizeiinspektion Neunburg haben eine Anzeige gegen unbekannt aufgenommen. Der Markt informiert, dass die Reparaturen und das Instandsetzen mit einem erheblichen Personal- und Finanzaufwand verbunden sind, der von der Allgemeinheit zu tragen ist. Nicht nur deshalb wird die Bevölkerung gebeten, Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, an die Verwaltungsgemeinschaft Neunburg, Kolpingstraße 3, Telefon 09672/92050, zu melden.