05.05.2017

Die Selber Wölfe haben sich im Tor neu ausgerichtet. Niklas Deske wechselt von den Hannover Indians ins Vorwerk und löst die letztjährige Nummer 1, Sebastian Stefaniszin, zwischen den Pfosten ab. "Ich kenne Niklas schon sehr lange. Ich wollte ihn immer wieder in meine Teams holen. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgebrochen und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat", freut sich Wölfe-Coach Henry Thom. "Wir wollten eine Veränderung auf dieser sehr wichtigen Position. Mit Niklas haben wir einen jungen, sehr ambitionierten und ehrgeizigen Mann nach Oberfranken locken können. Er passt voll in unser Konzept, die Mannschaft weiter zu verjüngen und zu entwickeln." Für unseren neuen Goalie gab es keine langen Überlegungen.

"Mit Henry habe ich in den vergangenen Jahren immer Kontakt gehalten. Wir kennen uns aus meiner Zeit in Hamburg als er Trainer in Timmendorf war", sagte Deske. Der neue Goalie hat die Talentschmiede der Kölner Haie durchlaufen und verbrachte seine Jahre in der U16 und U18 bei den Jungadlern Mannheim.