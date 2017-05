Häuser in Selb sicherheitshalber geräumt

Vermischtes Selb

16.05.2017

12

0 16.05.201712

Bei Baggerarbeiten in Selb wurde am Montagnachmittag eine zunächst Granate gefunden. Da eine Gefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die umliegenden Häuser sicherheitshalber geräumt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Bild des Gegenstandes, das an fachkundige Stellen versandt wurde, brachte schnell Entwarnung. Es handelte sich um eine 10,5-Zentimeter-Granate amerikanischer Bauart, die wohl im Frühjahr 1945 von US-Truppen verschossen wurde. Der Zünder wurde beim Aufprall aller Wahrscheinlichkeit abgerissen und verhinderte so die Explosion. Dennoch befand sich in der verrosteten Granate noch Sprengstoff. Zwei Angehörige einer Spezialfirma holten die Granate ab und werden diese dann kontrolliert zur Explosion bringen.