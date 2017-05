Jugendlicher mit 24 Messern am Körper und 16 Schlagringen gefasst

03.05.2017

Eine Sammlung an verbotenen Waffen hatte ein 17-Jähriger bei sich, den Zivilfahnder bei einer Fahrzeugkontrolle in Selb (Kreis Wunsiedel) gefasst haben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der Jugendliche 24 Butterflymesser mit Klebeband an seinem Körper befestigt. 16 Schlagringe waren im Erste-Hilfe-Set im Auto versteckt.

Die Waffen hatte der aus dem thüringischen Arnstadt stammende 17-Jährige auf einem Asiamarkt in Eger gekauft. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Fahrer des Wagens hat nach ersten Erkenntnissen von dem Waffenkauf nichts gewusst.