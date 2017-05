Neues CT am Klinikum in Betrieb genommen - Kürzere Untersuchungszeit

Nach fast dreimonatiger Bauzeit ging am Klinikum Fichtelgebirge, Haus Selb, ein hochmodernes Gerät für Computertomografie (CT) in Betrieb. "Unser Anspruch an das 16-zeilige CT-Spiralsystem für Ganzkörperaufnahmen ist sehr hoch. Wir möchten unseren Patienten eine schonendere Untersuchung und ein Ergebnis in kürzester Zeit ermöglichen. Daher haben wir uns für die neueste Technologie und Dosisreduktion entschieden", fasst Dr. Michael Huttner zusammen. Wie der Leitende Oberarzt des Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Haus Marktredwitz erklärte, war das alte Gerät seit 2009 im Einsatz. Die Neuanschaffung überzeuge mit verbesserter Abbildungsqualität, kürzeren Untersuchungszeiten, einer geräumigeren Öffnung und breiteren Liege für angenehmere Untersuchungen. Die Investition von 193 000 Euro werde im Rahmen der pauschalen Krankenhausförderung vom Freistaat Bayern finanziert.