Politik Speichersdorf

26.04.2017

Welche Finanzierungsart für die notwendige Kläranlagenerweiterung die Gemeinde wählen wird, ist noch unklar. Sicher ist dagegen, dass die Grundstückseigentümer, die an die Kanalisation angeschlossenen sind zur Kasse gebeten werden müssen.

(ak) Der Gemeinderat befasste sich mit der geplanten Finanzierung der notwendigen Erweiterung und Umbau der Kläranlage. Nach den bestehenden Planungen muss die aus 1989 stammende und seit Jahren abwassertechnisch überlastete Kläranlage saniert und nachgerüstet werden.Laut Bürgermeister Manfred Porsch ist die wasserrechtliche Erlaubnis abgelaufen. Die Einleitungswerte und Anlagen entsprächen nicht mehr den gesetzlichen, arbeits- und sicherheitstechnischen Anforderungen. Nach dem Bauentwurf soll der veraltete "Saubermann" in großen Teilen modernisiert und durch eine anaerobe Schlammstabilisierung mittels Ausfaulturm erweitert werden. Die Gemeinde beauftragte zur Auslotung der Finanzierung und Beitragskalkulation das Fachbüro für Kommunalberatung Hurzlmeier GmbH aus Straubing. Rechtsanwältin Marina Maier zeigte dem Gremium die Beitrags- und Gebührenalternativen anhand einer Vergleichsberechnung auf.Die voraussichtlichen Baukosten betragen 4 165 000 Euro, der zu erwartende Zuschuss 421 000 Euro. "Die Gemeinde ist verpflichtet, die Kosten der Verbesserung der Abwasserbeseitigungsanlage als kostenrechnende Einrichtung alternativ über einen Einmalbeitrag oder über Gebühren umzulegen. Beides kann auch für auf die Einleiter und damit Beitrags- und Gebührenpflichtigen kombiniert werden", erläuterte die Beraterin. Nach einem Grundsatzbeschluss des Rates würde eine Verbesserungsbeitragssatzung mit vorläufigen Beitragssätzen, danach Vorausleistungsbescheide mit möglicher Ratenzahlung erlassen. Nach rechnungsmäßigem Abschluss der Maßnahme würden die vorläufigen Beitragssätze durch endgültige ersetzt und die Schlussbescheide verschickt.Entsprechend der veranschlagten Kosten abzüglich der zu erwartenden Zuwendungen verbleiben 3 743 831 Euro zur Umlegung nur auf die Geschossflächen. Die Verwaltung hat hier rund 884 000 Quadratmeter ermittelt. Bei 100-prozentiger Beitragsfinanzierung würden damit 4,24 Euro je Quadratmeter Geschossfläche auf alle angeschlossenen Grundstückseigentümer in allen Orten umgelegt. Die Abwassergebühr würde minimal um 0,03 Euro pro Kubikmeter steigen.Entscheidet sich der Gemeinderat für eine 70-prozentige Beitrags- und 30 prozentige Gebührenfinanzierung würden 2,97 Euro je Quadratmeter Geschossfläche und eine Gebührenerhöhung von 0,34 Euro je Kubikmeter Abwasser greifen. Eine reine Gebührenfinanzierung ergäbe eine Anhebung von 1,04 Euro pro Kubikmeter. "Eine reine oder überwiegende Finanzierung der Baukosten über Gebühren würde bedeuten, dass bis zu 3,7 Millionen Euro Schulden aufgenommen werden müssten", meinte Porsch. Dies schränke die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft ein und belaste die Bürger in der Gebühr mit hohen Abschreibungs- und kalkulatorischen Zinsen.Bei einer teilweisen Gebührenfinanzierung mit 30 Prozent Anteil müssten jährlich dauerhaft 44 762 Euro Abschreibung und ab dem zweiten Jahr rund 34 000 Euro mit sinkender Tendenz in die Gebührenkalkulation einfließen. Der Bürgermeister plädierte, dafür möglichst viel über einen Einmalbeitrag zur Entlastung der Bürger und der Kommune in der Zukunft abzudecken.Er erläuterte abschließend, dass bei reiner Gebührenfinanzierung ein Vierpersonenhaushalt mit rund 160 Euro pro Jahr bei einem Durchschnittsverbrauch von 40 Kubikmeter je Person mehr Kanalgebühren rechnen müsste. Der 100-prozentige Einmalbeitrag wurde bei einer Gesamtgeschossfläche von 250 Quadratmeter 1062,50 Euro betragen. Ein zusätzlicher Grundstücksflächenbeitrag werde nicht erhoben. Auf Anfrage von Rudi Heier (SPD) erklärte Porsch, dass die Abschlagshöhe und Anzahl der Raten noch nicht bekannt sind. Zur Frage von Christian Porsch (UWG) zur Beitragshöhe in den verschiedenen Ortsteilen antwortete er, dass alle angeschlossenen Anwesen der Solidargemeinschaft angehören und überall gleicher Beitragssatz und gleiche Gebühr gelten. Günter Vogel (CSU) wollte den Zeitpunkt der Beitragserhebung und Vorausleistungen wissen. Bescheide würden nach der Grundsatzentscheidung des Gemeinderates samt Satzungserlass erst 2018 erlassen werden. Mit Schlussbescheiden wäre nach Fertigstellung in 2019 zu rechnen.