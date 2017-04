Politik Speichersdorf

28.04.2017

7

0 28.04.2017

Am Gerätehaus in Ramlesreuth wird ein Defibrillator angebracht. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Außerdem soll der Weg zwischen Kirche Haidenaab und Leichenhaus gepflastert werden.

In der vergangenen Sitzung stimmten die Gemeinderäte einstimmig für eine Vereinbarung zwischen Kommune und Landkreis Bayreuth über die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers zur Einleitung von Straßenoberflächenwasser der Kreisstraße BT 20 in die neu gebauten und erneuerten Kanalstrecken in Frankenreuth.Ziel der Vereinbarung ist die Verpflichtung der Gemeinde das im Ort anfallende Straßenabwasser in die Kanalisation samt Sinkkästen und Kanalschächten einleiten zu lassen und schadlos abzuleiten. Die Gemeinde enthält dafür eine einmalige Entschädigung in Höhe von 37 316 Euro. Bürgermeister Manfred Porsch erläuterte, dass der Landkreis für eine Länge von 195 Meter pro Meter 146, pro Sinkkasten und pro Schacht 410 Euro an die Gemeinde zahlt.Ebenfalls einstimmig beschlossen die Räte die Übernahme der Wartungs- und Unterhaltskosten für einen Defibrillator am Gerätehaus der Feuerwehr Ramlesreuth. Er kann dort erst nach Fernentriegelung durch die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach (ILS) entnommen werden. Gleichzeitig werde eine Rettungseinheit alarmiert. Die Anschaffungskosten von rund 4200 Euro trägt der Feuerwehrverein.Porsch erläuterte, dass mit rund fünf Euro pro Monat für die Mobilfunk-Card gerechnet werden muss. Zudem muss das Gerät alle zwei Jahre geprüft und die Pads gewechselt werden. Es gibt zudem Überlegungen für die Anschaffung eines solchen Geräts in Windischenlaibach und am Speichersdorfer Rathaus. Der Gemeinderat schlug auch vor Guttenthau für den Ortsverschönerungswettbewerb des Landkreises Bayreuth und den Tauritzbach in Göppmannsbühl für den Sonderwettbewerb "Naturnahe Gewässer in Dorf und Stadt" zu melden.Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Rudi Heier berichtete vom Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung 2014. Lob zollte er der Bereitschaft des Bauhofes Seminare zusammen mit dem Bauhof der Stadt Kemnath zur Arbeitssicherheit besucht zu haben, um Kosten zu sparen. Auffällig waren die hohen Kosten für Verkehrsschilder. Dies wurde jedoch mit hochpreisigen Sonderschildern und Verkehrsspiegeln nachvollziehbar begründet. Nach Auskunft des Bauamtes dauert die Digitalisierung des Flächennutzungsplanes noch an.Die Kirchenverwaltung Haidenaab beabsichtigt den Schotterweg zwischen Kirche und Leichenhaus zu pflastern. Dadurch soll die Begehbarkeit des Weges bei jeder Witterung verbessert und das Schneeräumen erleichtert werden. Die Baukosten betragen rund 25 000 Euro. Die Arbeiten werden mit 40 Prozent von der Diözese bezuschusst und sollen Anfang Mai beginnen. Porsch schlug einen gemeindlichen Zuschuss von 20 Prozent des kirchlichen Eigenanteils vor. Sein Vorschlag wurde ohne Gegenstimme angenommen. Porsch gab außerdem das Schreiben des Landratsamtes zum Haushalt 2017 bekannt: Mangels neuer Schuldenaufnahme ist die Satzung samt Haushaltsplan genehmigungsfrei. Zudem werde laut Telekom die Technik am Funkmast an der Bundesstraße 22 erneuert und LTE-Module nachgerüstet. Bei der zeitlich nicht genau bestimmbaren Umstellung kann es zu Störungen mit einer Dauer von circa zwei Stunden kommen.Die Arbeitskreissitzung für das Bürgerfest findet am 3. Mai um 19 Uhr im Sitzungssaal statt, die Bürgerversammlung am 1. Juni in der Festhalle. Porsch wies darauf hin, dass das Genehmigungsverfahren für die Stromtrasse Südost-Link anläuft. Dazu sind Anfangskonferenzen am 17. und 18. Mai in Weiden und am 31. Mai und 1. Juni in Hof. Am 28. April findet eine Typisierungsaktion für Leukämiekranke im Landratsamt statt.Die Kriegsgräbersammlung erbrachte einen Spendenbetrag von 3175 Euro. Dies ist das höchste Sammelergebnis im Landkreis einschließlich der Stadt Bayreuth und das zweithöchste in Oberfranken. Alfred Bauer erzielte das viertbeste Ergebnis in Oberfranken.