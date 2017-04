Politik Speichersdorf

27.04.2017

"Bürgernah - unabhängig - sachbezogen" Dieses Motto galt auch im vergangenen Jahr für die Freien Wähler (FW) Speichersdorf. Darauf verwies Vorsitzender Hans Schmid in seinen Rückblick bei der Jahreshauptversammlung in "Gerd's Gaststube".

"Millionenprojekt"

Gute Zusammenarbeit

(br) Für Hans Schmid war es nach seiner Wahl im vergangenen Jahr der erste Jahresrückblick. Ein Schwerpunkt war die Kommunalpolitik. Er erinnerte daran, dass die Freien Wähler die Ausweisung eines neuen Baugebietes gefordert hatten. "Jetzt zeigt sich aufgrund der Nachfrage nach Baugrundstücken, dass diese Forderungen berechtigt war", betonte der Vorsitzende. Es gelte, den Bevölkerungsschwund in der Gemeinde zu stoppen.Mit Blick auf den Haushalt verdeutlichte er, dass die Einkommens- und Gewerbesteuer die Aktivposten bei den Einnahmen im Gemeindeetat darstellen. Deswegen müsse die vorhandene Beschäftigung erhalten werden. "Wir brauchen eine gute Mischung von Alt und Jung", sagte Schmid, deshalb müsse die Gemeinde attraktiv bleiben. Nach seinen Worten sei das Projekt "Tagespflege" ein wichtiger Schritt dazu. Die dafür in der Schulanlage frei werdenden Räume seien eine Chance. "Unsere älteren Mitbürger bleiben somit im Mittelpunkt unseres alltäglichen Lebens."Schmid verwies auch auf die Erweiterung und den Umbau der Kläranlage. Das sei ein "Millionenprojekt". Ferner erinnerte er an die Verabschiedung einer Straßenausbausatzung und gab zu verstehen, "diese war und ist nicht unumstritten". Nachdem die Freien Wähler auf die Umgestaltung des Umfeldes der Schule hingewiesen haben, sehen sie sich aufgrund der jüngsten Diskussion bestätigt. "Einen separaten und vorgezogen Umbau der alten Festhalle oder Neubau einer kleinen Festhalle neben der Sportarena, halten wir für nicht notwendig", berichtete der Vorsitzende. Vielmehr werde die Einrichtung eines Generationenparks favorisiert.Schmid erinnerte auch an das "Stühle rücken" innerhalb der Fraktion, nachdem Edmund Bruckner aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat und mit Gernot Hammon ein würdiger Nachfolger gefunden werden konnte.Gleichzeitig berichtete er über Teilnahme sowie Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen. Darunter die Fahrt zum Bayerischen Landtag, die Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Würzburg oder die Nominierungsversammlung und Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl für den Wahlkreis 237. So wird Thomas Mainusch (Forchheim) auf dem 23. Listenplatz für die Freien Wähler kandidieren.In seinem Grußwort hob Bürgermeister Manfred Porsch die gute Zusammenarbeit unter den Fraktionen im Gemeindeparlament hervor und unterstrich, alle haben ein gemeinsames Ziel. Der Rathauschef verwies darauf, dass es nach Abschluss der Kanalisation in Brüderes in Zukunft neue Schwerpunkte geben werde.In diesen Zusammenhang erwähnte er die dringend erforderliche Erweiterung der Kläranlage. Auch der weitere Breitbandausbau sei ein wichtiges Thema sowie der Bahnhof Kirchenlaibach, insbesondere der barrierefreie Zugang zu den Bahnsteigen. Zum Projekt Tagespflege in der Schule zeigte sich Porsch überzeugt: "Ich bin mir sicher, dies wird ein Erfolg."