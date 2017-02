Vermischtes Speichersdorf

09.02.2017

09.02.2017

Die Aula und die Festhalle der Werner-Porsch-Schule glichen einem Bekleidungshaus an einem verkaufsoffenen Sonntag mit Winterschlussverkaufspreisen. Aber auch sonst stellte der Kinderflohmarkt des Kindergartenfördervereins alles Bisherige in den Schatten. Die Anbieter von Bayreuth bis Fichtelberg, Pressath bis Pegnitz rannten den Organisatoren um Vorsitzende Heike Geier und Kassier Lothar Büringer regelrecht die Bude ein. Bei 140 zogen sie einen Schlusstrich.

"Soviel Artikel an Frühlings- und Sommerkleidung, Schuhe, Umstandsmode, Spielsachen, Kindersitze, Kinderwagen und vieles mehr hatten wir noch nie", resümierte Silke Veigl. Nahezu 50 Prozent waren zum ersten Mal mit ihren Waren dabei. Auch das Angebot war so groß, dass selbst die Bühne der Festhalle für die Schuhe einbezogen werden musste. Der Andrang sprengte ebenfalls alle Rekorde.Noch nie da gewesene 90 Schwangere zählte Geier, als sich für diese die Basar-Tore eine halbe Stunde früher öffneten. Allein knapp 250 Käufer registrierte Barbara Dierl an einer Kasse, die Zaungäste nicht mitgerechnet. Für sie alle warteten die Helferinnen zudem mit Kaffee und Kuchen auf. Der Herbstbasar findet am 2. September statt.