03.05.2017

Nun nimmt die Frauenpower im Reitclub am Kulm auch noch die letzte Männerbastion ein. Bei den Neuwahlen besetzen die Mitglieder die technische Leitung mit Julia Zeitler.

Speichersdorf/Guttenthau. Die Führungsriege der Guttenthauer Reiterfreunde bleibt ausschließlich in Frauenhand. "Ich nehme diese Herausforderung gerne an", erklärte Renate Schupfner in der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Imhof vor rund 30 Teilnehmern. Die Oberndorferin steht seit 2007 an der Spitze des 217 Mitglieder zählenden Kinder- und Jugendvereins. Sie hatte sich zum fünften Mal der Wiederwahl gestellt.Vertreten wird sie von Katrin Rauch (Oberbruck). Im Amt bleiben Schriftführerin Andrea Riedel (Emtmannsberg) und Kassiererin Nicole Kapustenski (Kulmain), vertreten von Ulli Raps. Als Pressewartin tritt Elisabeth Junkawitsch (Eschenbach) in die Fußstapfen von Christina Neubing (Emtmannsberg). Diese führt als neue Jugendleiterin künftig mit der wiedergewählten Marina Regner (Gößenreuth) die Nachwuchsabteilung. Sportwartin ist weiterhin Sabine Ströhlein (Bayreuth), Pferdewartin Eva Lohner (Berndorf). Festwartin bleibt Sarah Deubzer (Neustadt) und Veranstaltungswartin Andrea Sertl-Weilacher (Kastl). Als Kassenprüfer sind Maximilian Höller (Eschenbach) und Roswitha Prechtl (Neusorg) ebenso bestätigt worden wie die Jugendsprecherinnen Angela Raps (Kastl) und Sarah Gottsche (Eschenbach). Erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Reitclubs übernimmt mit Julia Zeitler eine Frau die technische Leitung. Sie löst Volker Schmitt (Kirchenthumbach) ab."Die große Besucherresonanz beim Sternritt, Reiterfest, aber auch bei den Turnieren und Vereinsmeisterschaften ist für uns ein Zeichen, dass unsere Arbeit Früchte trägt und in der Bevölkerung honoriert wird", meinte Vorsitzende Schupfner. Sie schlug einen weiten Bogen vom Faschingsreiten über Lehrgänge, Schnuppernachmittage und Reiterfreizeiten bis zur Weihnachtsfeier. Zum 40. Mal machten sich Reiterfreunde zum Sternritt zum Barbaraberg auf den Weg. Eine Daueraufgabe seien Reparaturen und Arbeiten. Ihr Dank galt allen Helfern und Einstellern bei Arbeitsdiensten und Festen.Für das Schulpferd "Joker" sei der Haflingerwallach "Fleckerl", der bereits allseits sehr beliebt ist, angeschafft worden, berichtete Sportwartin Sabine Ströhlein. Außerdem verbringe nun die Stute "Atlanta" ihren Ruhestand im Verein. Schatzmeisterin Nicole Kapustenski galt ein dickes Lob, zog sie doch eine ausgeglichene Bilanz. "Wir haben eine sehr ordentlich geführte Kasse vorgefunden", bestätigte Revisorin Roswitha Prechtl. Dank galt der Gemeinde Speichersdorf für Zuschüsse und den Sponsoren für die Preisgelder beim öffentlichen Turnier.Eine Personalie bereitet dem Verein große Sorgen, ergänzte Schupfner. Die Stelle des Fütterers sei vakant. Dringend werde nach einem neuen Angestellten gesucht. Bislang hätten Mitglieder die Vakanz abgedeckt. Diesen Zusammenhalt und die Tatkraft der "Vereinsamazonen" lobte auch Bürgermeister Manfred Porsch. Er und Schupfner zeichneten anschließend 19 Mitglieder für ihre Treue aus. 30 Jahre sind Brunhild und Ewald Komor dabei, 25 Jahre Anja Kausler. Für 20 Jahre erhielten Maximilian Höller, Horst Rausch und Nicole Roppert, für 15 Jahre Cornelia Zollfrank eine Auszeichnung. Vor zehn Jahren kamen Eva-Maria Emmerig, Julia Fleißner, Laura Heiß, Michael Hertel, Nicole Kapustenski, Alina Müller, Emma Preiß, Angela Raps, Nele Raps, Elisabeth Rausch, Kathrin Schindler und Theresa Schmidt zum Verein.