Vermischtes Speichersdorf

29.05.2017

4813

0 29.05.20174813

Alleinbeteiligt geriet ein 52-jähriger Pkw-Fahrer am Montagmorgen auf der B22 von Speichersdorf in Richtung Bayreuth nach links von der Fahrbahn ab. Der Honda Civic überschlug sich mehrfach. Schwerst verletzt wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz Reanimationsversuchen und schneller Erster-Hilfe-Versorgung verstarb er an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Aus Fahrzeug befreit

Unfall auf Einsatzfahrt

Viele helfen nicht

Andächtig, in Würde

Speichersdorf/Seybothenreuth. Wie die Polizei Bayreuth-Land mitteilt, war der 52-Jährige gegen 7:15 Uhr auf der B22 in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs. Nahe der Abzweigung zum Speichersdorfer Ortsteil Brüderes kam der Fahrer aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, kam im Anschluss daran von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Honda. Rund 110 Meter nachdem der Pkw von der Straße abkam, blieb das Fahrzeug im Straßengraben stark deformiert liegen.Einzelne hinzukommende Verkehrsteilnehmer hielten an und kümmerten sich sofort um den verletzten Fahrer. Trotz der Bemühungen der Ersthelfer, den Einsatzkräften des Rettungsdienstes, sowie des Notarztes erlag der Mann seinen schweren Unfallverletzungen. "Reanimationsversuche waren erfolglos. Der hinzugeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen." Neben dem Rettungswagen der Rettungswache Kemnath, war auch ein Notarzt, sowie der Rettungshubschrauber Christoph 20 aus Bayreuth an der Unfallstelle.Gegen 7:20 Uhr disponierte und alarmierte die Integrierte Leitstelle Bayreuth nach dem Alarmschlagwort "Verkehrsunfall - Person eingeklemmt" die Einsatzmittel und -kräfte der Feuerwehren aus Seybothenreuth, Windischenlaibach und Kirchenlaibach. "In enger Abstimmung mit dem Notarzt wurde durch den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten die Fahrertüre entfernt und der eingeklemmte Fahrer aus dem Fahrzeug geholt.", berichtet Gerhard Eichmüller, Pressesprecher der Feuerwehren des Landkreises Bayreuth, gegenüber unserem Berichterstatter vor Ort. Beide Fahrrichtungen wurden durch die alarmierten Feuerwehren gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.Laut Polizeiangaben kam der Fahrer des Honda Civic nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Auch laut den unbeteiligten Augenzeugen des schrecklichen Verkehrsunfalls, sei kein Grund für das Abkommen des Fahrzeugs von der Fahrbahn ersichtlich. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs beorderte die Staatsanwaltschaft Bayreuth einen Sachverständigen an die Unfallstelle. Vier Streifen der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unterstützen die Unfallaufnahmen vor Ort. Exakt 106,5 Meter, bevor das Fahrzeug im Straßengraben zum Liegen kam, kam der 52-jährige mit seinem Honda Civic erstmals in das Bankett auf der linken Straßenseite. Durch den mehrfachen Überschlag im Straßengraben wurden etliche Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen regelrecht "umgerissen"."Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle kam es zu einem "Berührungsunfall" zwischen dem Mehrzweckfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus Seybothenreuth und dem Helfer vor Ort im Bereich der Auffahrt Fenkensees bei Seybothenreuth. Nach ersten Erkenntnissen blieb es bei einem Blechschaden, alle Beteiligten blieben unversehrt.", berichtete Gerhard Eichmüller, Pressesprecher der Feuerwehren des Landkreises Bayreuth.Den Einsatz der Feuerwehren leitete der Kommandant der Feuerwehr Kirchenlaibach, Thomas Hartmann. Er wurde bei der Koordinierung der rund 30 Einsatzkräfte von den Feuerwehrlandkreisführungskräften, Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmid, sowie den Kreisbrandmeistern Uwe Jacobs, Christian Pauthner und Karl-Heinz Sehnke unterstützt. "Neben der Personenbefreiung stellten die Feuerwehrleute auch den Brandschutz sicher, reinigten im Auftrag der Polizei die Fahrbahn und kümmerten sich um die Straßensperrung und Umleitung.", erzählt Feuerwehreinsatzleiter Thomas Hartmann.Ein hinzukommender Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Tirschenreuth berichtet, dass einige Fahrzeuge die Unfallstelle passierten, ohne anzuhalten. Er und ein LKW-Fahrer vor ihm hielten sofort an und eilten dem stark blutenden, im Fahrzeug eingeklemmten Mann zur Hilfe. "Wir stillten seine Wunden, überstreckten seinen Kopf und wollten ihm aus dem Fahrzeug holen, doch er war im Wrack eingeklemmt." Des Weiteren waren einige andere Verkehrsteilnehmer nicht vom "Helfer-Instinkt" angesteckt, sondern von der Schaulustigkeit. "Etliche Leute bildeten eine Traube um das Fahrzeug und beobachteten das Geschehen aus "erster Reihe", ohne zu fragen, ob wir Ersthelfer denn weitere Hilfe benötigen oder gar wortlos mit anzupacken." führte der Ersthelfer, geschockt vom unmenschlichen Verhalten der "Gaffer", aus.Tiefe Trauerstimmung herrschte nicht nur während des direkten Einsatzgeschehens, sondern auch bei der Aussgegnung des verstorbenen Mannes an der Einsatzstelle. Der Seelsorger und evangelische Pfarrer Dirk Grafe aus Wirbenz spendete, im andächtigen Beisein der Einsatzkräfte, dem Mann die Sterbesakramente und führte die Salbung durch. "Für die Einsatzkräfte ist dieser andächtige Moment ein sehr wichtiger Faktor, das Geschehnis leichter verarbeiten zu können. Zugleich ist es aber auch eine besondere Würde dem Unfallopfer und allen Beteiligten und Betroffenen gegenüber.", betont Eichermüller vom Team Öffentlichkeitsarbeit des Kreisfeuerwehrverandes Bayreuth.Nach der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten und den Sachverständigen, reinigten die Feuerwehreinsatzkräfte noch die Fahrbahn, ehe ein Abschleppdienst aus Bayreuth den Honda barg. "Das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit der örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bayreuth-Land dauern an.", berichtete der Einsatzleiter der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vor Ort. Gegen 11:30 Uhr wurde die B22 wieder für den Verkehr freigegeben.