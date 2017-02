Vermischtes Speichersdorf

06.02.2017

In der Schweiz gibt es nicht nur Berge, Käse und Banken, sondern auch versierte Hobbyköche. Das bewies Beat Anton Bindig beim 52. Treff der interkulturellen Kochgruppe in der Küche der Werner-Porsch-Mittelschule. Organisatorin und Leiterin der Gruppe, Dolores Longares-Bäumler, vom Caritasverband Bayreuth freute sich sehr, dass zum Start ins neue Jahr überdurchschnittlich viele Teilnehmerinnen aus der Großgemeinde gekommen waren.

So erklang das "Happy Birthday" für Waltraud Prischenk auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Rumänisch, Chinesisch, Italienisch, Französisch und Türkisch. Dann stellte sich der gebürtige Schweizer aus Winterthur an den Herd. Mit den Teilnehmerinnen bereitete er zuerst eine Bündner Gerstensuppe, eine Spezialität aus Graubünden mit Rollgerste, Wurzelgemüse, Bohnen und Bündnerfleisch-Stückchen zu.Als Hauptgericht standen Pizockels, ebenfalls aus Graubünden, auf der Speisekarte. Der Spätzleteig wird ergänzt mit geriebenen Kartoffeln und dann vom Brett aus ins heiße Wasser gestrichen. Eingelegtes Rindfleisch in Sojasoße, Tomatenstücke und Champignons kommen dazu. Als Nachtisch servierte Bindig Mousse au Chocolat mit frischen Früchten. Der Eidgenosse lebt seit 30 Jahren immer wieder im Ausland. Beruflich hat es ihn bereits nach Cambridge, Johannisburg, Kapstadt, München, Princeton, New Jersey, Atlanta und Georgia verschlagen. Der Liebe wegen wohnt er jetzt in Auerbach in der Oberpfalz. Seit seinem zwölften Lebensjahr kocht er. Weil damals seine Mutter einen Unfall hatte, "musste ich den gesamten Haushalt übernehmen". Aus dieser Pflicht sei ein Hobby entstanden.Interessiert und neugierig lauschten die Teilnehmerinnen den Ausführungen des Schweizers, der auch über Traditionen seines Heimatlandes erzählte. Zum Schluss waren sich alle einig: "Der Beat muss wieder mal kommen."