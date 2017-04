Vermischtes Speichersdorf

24.04.2017

Der olympische Gedanke mit so manchem überraschenden Ergebnis zeichnet das Bürgerkegeln aus. Nach vierjähriger Pause richtet der Sportkegelclub den beliebten Wettbewerb im Landgasthof Imhof zum 14. Mal aus.

Ergebnisse Mannschaften : Jugend U14: 1. Ortsgemeinschaft Ramlesreuth (253); Jugend U18: 1. FFW Haidenaab (431), 2. Feuerwehr Zeulenreuth (420), 3. Feuerwehr Speichersdorf (372): Seniorinnen: 1. Schützenverein zur Linde (485), 2. Kegler Windischenlaibach (482), 3. Hutza Weiba (481); Senioren: 1. Eisenbahner (550), 2. Kegler Windischenlaibach (526), 3. SK Speichersdorf (492); Frauen: 1. Hide Away (564), 2. TSV Tennis (436), 3. Hübner-Combo (431); Herren: 1. Wirbenzer Kegler (595), 2. Hide Away (562), 3. Schützenverein zur Linde (525);



Einzelstarter: Jugend U14 weiblich: 1. Kristin Opel (65), 2. Liz Caudle (60), 3. Konstancia Burbach (21); Jugend U14 männlich: 1. Marcel Kreutzer (92), 2. Elias Reiß (88), 3. Felix Porsch (71); Jugend U18 weiblich: 1. Sina Schindler (108), 2. Tina Dorsch (101), 3. Anna Dorsch (76). Jugend U18 männlich : 1. Jan Kümmerl (117), 2. Manuel Knie (110), 3. Sebastian Veigl (106); Seniorinnen: 1. Magda Magyar (122), 2. Gerlinde Stahl (111), 3. Christa Gräbner (109); Senioren : 1. Wolfgang Josko (135), 2. Birsel Cura (131), 3. Roland Steininger (126); Frauen : 1. Tanja Hertel (123), 2. Elke Schlöger (119), 3. Sabine Jauernig (107); Herren 1. Thomas Schindler (141), 2. Thomas Ackermann (130), 3. Harald Graf (129); (hai)

Als eine kleine organisatorische Meisterleistung wertete Vorsitzender Wilhelm Kreutzer die Wettkampfwoche bei der Siegerehrung. Sein Dank galt Wettkampfleiter Günter Kreutzer, der fünf Tage lang für die Kegelabende seine Freizeit für die Organisation geopfert hatte, sowie den Pokalspendern.Der Wettbewerb, der seit seiner Gründung 1989 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Bürgerschießen durchgeführt wird, übertraf hinsichtlich seiner Teilnehmerzahl deutlich die Vorjahresschnitte. 50 Mannschaften mit je fünf Teilnehmern und 110 Einzelkegler waren eine Woche lang im Einzel- wie im Mannschaftswettbewerb an den Start gegangen. Es waren alle Altersgruppen vertreten.Geschoben werden mussten 15 in die Vollen und 15 zum Abräumen. 15 000 Kegel gingen über die Bahnen. 42 Pokale gab es für die jeweils drei Besten einer Altersgruppe. "Die Zahlen belegen, welch großer Beliebtheit sich der Kegelsport erfreut", betonte Kreutzer. In den einzelnen Altersklassen sei bis zur letzten Kugel gekämpft worden.So mancher Hobbykegler entpuppte sich dabei als verborgenes Talent. Die erzielten Ergebnisse waren durchaus beachtlich. Die besten Spieler kamen dieses Mal aus Wirbenz: 141 Holz erzielte Thomas Schindler bei den Herren einzeln, 135 Holz Wolfgang Josko bei den Senioren. Im größten Starterfeld, den Herrenmannschaften mit 26 Teams, blieb ebenfalls die Wirbenzer Kegler mit stattlichen 595 Holz unerreicht.