Vermischtes Speichersdorf

02.05.2017

Mit einem elf Meter großen schwarzen Schandbaum mit Krone samt Trauerflor demonstrierten die Kirwaburschen- und Kirwamadla, was sie von den Maibaumklau-Praktiken des Kemnather Burschen- und Madlervereins halten (wir berichteten). Daneben stellte am Sonntag die Truppe um Vorsitzenden Patrick Pfau auf dem Dorfplatz in Alt-Speichersdorf einen 30 Meter hohen Frühlingsbote in weiß-blauer Farbe. Beide hatte sie kurzerhand noch geschlagen, nachdem die Auslöseverhandlungen gescheitert und eine "Rückklauaktion" der Speichersdorfer am Freitag aus dem Ruder gelaufen war (wir berichteten).

Am Sonntag holten die Kirwaburschen die elf Meter große Kiefer aus dem Wald, bemalten diese schwarz und erkoren sie zum "Kemnather Schandbaum" Auf einer "Schandtafel" verurteilten die Mädels und Jungs in Reimform das Tun der Kemnather. In einem "Schandzug" mit Traktor und Einachser brachten sie der "Schandbaum" und "-tafel" vom Schützenhaus nach Alt-Speichersdorf.Hier hatten sie neben dem Dorfbrunnen ein zweites Loch gegraben. Mit vereinten Kräften hievten sie vor großer Zuschauerkulisse den schwarzen Stamm in die Senkrechte und befestigten daran ihre Tafel.