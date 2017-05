Vermischtes Speichersdorf

05.05.2017

Der Fichtelgebirgsverein (FGV) verlässt offensichtlich ausgetretene Pfade. Statt eines Wandertages bietet er am Samstag, 13. Mai, erstmals als Event "Outdoor & Fire: Laufen, biken, reiten: Erlebe Natur" an.

Dann laden die Programmmacher um Vorsitzenden Erwin Dromann und Kulturreferent Rainer Prischenk zu einem neuen Mix aus sportlichen Aktivitäten und Geselligkeit auf die Tauritzmühle ein. Damit sind nach 42 Jahren die großen Internationalen Wandertage der 1970er und 1980er Jahre sowie zuletzt die Familien- und Wanderfeste der Ortsgruppe Geschichte.2017 geht der FGV neue Wege. Es ist der mutige Versuch, angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen mit der Zeit zu gehen, Überholtes hinter sich zu lassen, Neues zu entwickeln und damit neue Aufmerksamkeit und Attraktivität für die Vereinsziele zu gewinnen. Allein der Tag und Beginn des neuen Events haben Signalwirkung. Machten sich Wanderer früher im Lauf des Sonntagvormittags auf den Weg, so beginnt der Outdoor-Tag am Samstagnachmittag um 17 Uhr. Dann sind Interessierte und Aktive eingeladen, an der Tauritzmühle mit Gleichgesinnten die Natur am südlichen Rand des Fichtelgebirges zu erleben und in gemütlicher Atmosphäre am großen Lagerfeuer feiern.Je nach Interessenslage und persönlicher Fitness werden neun verschiedene Kategorien angeboten. Bei "Wandern klassisch" warten auf Erwachsene und Familien geführte Touren mit einer Länge von 4,1 oder 6,5 oder 11,2 Kilometer. Wer auf die Gesundheit besonderen Wert legt, der kann sich beim "Gesundheitswandern" und fachkundiger Führung zwei Stunden rund um die Tauritzmühle auf den Weg machen. Besonders freuen dürften sich die Kinder von sieben bis zwölf Jahre. Denn ohne Eltern dürfen sie auf Entdeckungsreise gehen oder an einer Naturolympiade teilnehmen. Auch Hunde- und Pferdeliebhaber kommen auf ihre Kosten. Beim "Wandern mit Hund" wurde eigens eine 6,5 Kilometer lange Route auserkoren, für das Wanderreiten steht eine zweistündige Tour zu Verfügung.Wer sich eher dem Walken und Joggen verschrieben hat, für den gibt es zwei ausgeschilderte Strecken mit einer Länge von 6,5 oder 8,7 Kilometer. Hinter "Mountainbike flow" steckt eine geführte Tour über 25 Kilometer auf einfachen Schotterwegen mit wenig Asphaltanteil. Beim "Mountainbike trail" werde es dann schon etwas anspruchsvoller, meint Rainer Prischenk. Das Ganze rundet eine große After-Show-Party am großen Lagerfeuer rund um die Linde ab. Als zusätzliches Special können alle eine Zipline und Slackline über dem Tauritzbach nutzen.Für die Anmeldegebühr erhalten die Teilnehmer auch einen Burger vom Weiderind aus der Region (alternativ vegetarisch), Obst und ein Getränk. Mitglieder zahlen 10 Euro, Nichtmitglieder 12 Euro, für Kinder bis 12 Jahre werden 6 beziehungsweise 7 Euro fällig. Die Anmeldung ist bis 10. Mai möglich. Das entsprechende Formular mit weiteren detaillierten Informationen zum Ablauf und den verschiedenen Aktivitäten unter kann unter anmeldung.fgv-speichersdorf.de heruntergeladen oder in der Tauritzmühle abgeholt werden.