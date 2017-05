Vermischtes Speichersdorf

Wirbenz/Speichersdorf. Sie ist ein zentrales Symbol der evangelisch-lutherischen Kirche, sie war das Siegel, das Martin Luther ab 1530 für seinen Briefverkehr verwendete: die "Lutherrose". In Wirbenz und in vielen anderen evangelischen Kirchengemeinden haben sich zum 500. Gedenkjahr der Reformation die Gläubigen besondere Aktionen einfallen lassen. "Wir wollten etwas, dass das Jubiläumsjahr überdauert", erklärte Kirchenvorstandsmitglied Norbert Schröter aus Teufelhammer etwas verschmitzt.

Mit seiner Frau Christine und Tochter Sonja machte er sich daran, eine Lutherrose aus farbigen Mosaiksteinen zu legen und in Beton zu gießen. Mit Erhard Graf und Werner Schlöger transportierte er das 150 Kilogramm schwere Kunstwerk vor das evangelische Gemeindehaus in Wirbenz und ließ es dort zwischen der Sankt-Johannis-Kirche und dem Gemeindehaus ins Pflaster ein. Kein Wunder, dass Pfarrer Dirk Grafe sich sehr über die gelungene Überraschung und die gewichtige Spende seines Kirchenvorstehers freute. "Es gibt zwar den alten Spruch "Gottes Wort und Luthers Lehr' vergehen nimmermehr", meinte der Prodekan, "doch, dass das bei uns in Wirbenz so wörtlich umgesetzt wird, das ist wieder einmal einzigartig und typisch für unsere Gemeinde."Gottesdienstbesucher und Kindergottesdienstkinder können am Wochenende das neue Kunstwerk bewundern. Es zeigt in schwarzes Kreuz in einem roten Herzen, das wiederum das Zentrum einer weißen Rose bildet und von blauem Hintergrund umgeben ist. Abgeschlossen wird das ganze durch einen goldenen Ring. Grafe dankte der Spenderfamilie und den fleißigen Helfern mit je einer Flasche des Wirbenzer Abendmahlsweines und dem Lutherwort: "Trink', was klar ist, iss', was gar ist, sag', was wahr ist."