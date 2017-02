Vermischtes Speichersdorf

07.02.2017

3

0 07.02.2017

Die Feuerwehr geht bei ihren Digitalfunkgeräten auf Nummer sicher. Damit nur Befugte Zugang haben, hat sie für das Gerätehaus ein Sicherheitsschließsystem angeschafft.

"Immer was los"

Im Juli Prüfungen

Zeulenreuth. Alle aktiven Floriansjünger und die Gemeindeverwaltung haben nummerierte Schlüssel erhalten. Die Ausgabe obliegt nur Kommandant Jürgen Küffner.86 Personen zählt der Feuerwehrverein. Mit Kilian Pfandl, Simon Schmolke und Jens Küffner stießen drei Aktive, mit Rena und Andreas Herath zwei passive Mitglieder dazu. Die Wehr hat ein sehr aktives Jahr hinter sich. Maximilian Reiß, erst seit einem Jahr an der Spitze und mit 21 Jahren einer der jüngsten Feuerwehrchefs im ganzen Landkreis Bayreuth, weiß, was er an den Vorstandsmitgliedern und Aktivposten hat. Zweiter Bürgermeister Heier Rudi und Kreisbandinspektorin Kerstin Schmidt waren vom Engagement und Teamgeist beeindruckt. Zusammen zeichneten sie für 60 Jahre Alfred Fees und Werner Küffner sowie für 30 Jahre Stefan Kritzenthaler aus. Für die im Vorjahr ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder gab es ein kleines Dankeschön.Die Feuerwehr ist zusammen mit dem Stammtisch die gesellschaftlich gestalterische Kraft. Das ging aus den Berichten des Vorsitzenden und des Kommandanten hervor. "Es war immer was los", fasste Reiß zusammen. Er schlug den Bogen von Arbeitseinsätzen über Geburtstags- und Festbesuche bis zum Volkstrauertag. Das Johannisfeuer hatten Feuerwehr und Stammtisch gemeinsam ausgerichtet. Bei der Windischenlaibacher Kirwa nahmen die Brandschützer beim Lebend-Kickerturnier die Siegprämie mit nach Hause. Gesellschaftlicher und finanzieller Höhepunkt war einmal mehr die Kerwa am ersten Septemberwochenende. Der erstmals veranstaltete DJ-Abend und der Preisschafkopf seien eine gute Entscheidung gewesen, meinte der Redner.Kommandant Jürgen Küffner führt 30 Aktive, darunter vier Anwärter. Die rückten zu jeweils einem Brand- und Fehlalarm, zu einer Ölspurbeseitigung sowie zur Brandschutzwoche aus. Küffner berichtete von der Modularen Truppmann-, Maschinisten- und Digitalfunkausbildung. Vier Atemschutzgeräteträger leisten zusätzlich Dienst in der Nachbarwehr Kirchenlaibach. Sichtlich zufrieden ist Küffner mit dem Übungsbesuch, von denen zwei gemeinsam mit Kirchenlaibach gehalten wurden. 13 Kameraden haben das Bronzeabzeichen abgelegt. Dank galt der Feuerwehr Kirchenlaibach, die das Löschfahrzeug mit Maschinisten für Übungen und die Abnahme zur Verfügung stellt.Die Jugend und die neuen Aktiven starteten mit einem Grundkurs, berichtete Küffner. In einer Mischgruppe mit Haidenaab-Göppmannsbühl und Windischenlaibach nahmen die Zeulenreuther am Jugendfeuerwehrtag in Weidenberg teil. Unter den 41 Gruppen belegten sie den zweiten, beim Jugendleistungsmarsch den vierten Platz. Die Deutsche Jugendleistungsspange in Ramlesreuth absolvierten drei neunköpfige Gemeinschaftsgruppen aus den Gemeindefeuerwehren. Hier wetteiferten sie im Kugelstoßen, 1500-Meter-Staffellauf, Verlegen einer 120-Meter-C-Leitung Verlegen auf Zeit, Aufbau eines Löschangriffes und einem theoretischen Kolloquium um den Sieg.Neben Jugend-, Grundkurs- sowie zwölf Übungen, davon zwei mit Kirchenlaibach, kündigte Jürgen Küffner für 15. Juli für zwei Gruppen eine Leistungsprüfung Wasser sowie einen Preisschafkopf und Kameradschaftsabend an. Geplant sind die Teilnahme am Jugendfeuerwehrtag in einer Gemeinschaftsgruppe, die Abzeichen Flamme 1, 2 und 3 sowie der Wissenstest.Die Kasse hatten Hartmut Ramisch und Helmut Walter geprüft.