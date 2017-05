Vermischtes Speichersdorf

14.05.2017

Kirchenlaibach. Toll dekorierte Tische, kulinarische Leckerbissen und eine lustige Geschichte: Die Muttertagsfeier des Katholischen Frauenbundes verwöhnte die Mamas. "Frauen aller Generationen zeigen das Jahr über ungeheuer viel Einsatzbereitschaft und Mühe", erklärte Vorsitzende Gertraud Zetlmeisl. Zum Dank wartete der Vorstand im Pfarrsaal mit einer Reihe von Überraschungen auf.

Christine Kirchberger, Roswitha Walter, Petra Winde, Anita Kopp und Gisela Schmidt hatten eine ganze Palette an Gaumenfreuden vorbereitet. Dazu gehörten Variationen von Aufstrichen wie Obatzter, Avocado- und Lachscreme, Pizzahäppchen sowie Spieße mit Weintrauben und Käse. Dazu wurde leckere Früchtebowle gereicht. Als Überraschung lagen handgearbeitete Geschenke an den Plätzen. Gisela Schmidt hatte seit den Wintermonaten über 50 Herzen aus bemalten Spanholzschachteln, Bastschleifen sowie Filz- und Tonpapier gebastelt. Beim Öffnen lachte jeder Mutter eine Süßigkeit entgegen.Für den unterhaltsamen Teil sorgte Zetlmeisl mit der Geschichte "Unser Haus" von Toni Lauerer. Der Feier ging eine Maiandacht in der Dreifaltigkeitskirche voraus, die Pfarrer Sven Grillmeier zelebriert und Christian Bäß an der Orgel begleitet hatte.