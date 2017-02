Vermischtes Speichersdorf

Zeulenreuth. Mit einem Stabwechsel unter Brüdern gehen die Stammtischfreunde in die nächsten zwei Jahre. Nach acht Jahren an der Spitze legte Gründungsvorsitzender Torsten Küffner die Leitung der umtriebigen Gemeinschaft in die Hände seines Bruders Christian.

"Hier sind echte Kumpels mit ausgeprägtem Sinn für Geselligkeit, mit pfiffigen Ideen und organisatorischem Geschick sowie mit sportlichem Ehrgeiz zusammengeschweißt. Was hier in den letzten acht Jahren geleistet wurde, verdient das Prädikat Extraklasse", beschrieb ein sichtlich begeisterter dritter Bürgermeister Wolfgang Hübner das außergewöhnliche Vereinsleben der 43 Mitglieder. Durch außergewöhnliche Events mischten das dörfliche Leben des 191 Einwohner zählenden Orts Zeulenreuth auf. Der Veranstaltungsreigen bereichere die Großgemeinde. Beispielhaft nannte er die "Zeulenreuther Gaudi-Tage" und das Sommer-Party-Event "Rubbel die Katz", die überregional für Aufsehen sorgten. Hübner begrüßte, dass nach der erfolgreichen Premiere 2014 die Faschingsrumba mit dem Oberpfälzer Quartett "D'Rotzlöffl" am 27. Januar 2018 eine Neuauflage erfahren wird. "Das alles ist nur dem möglich, wenn ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht."Das zeigte auch die Verabschiedung des scheidenden Vorsitzenden (Bericht folgt) und der Besuch der Jahreshauptversammlung. 70 Prozent der Mitglieder waren ins Ristorante "Sale e Pepe" nach Kirchenlaibach gekommen, um Bilanz zu ziehen und die Weichen für die nächsten zwei Jahre zu stellen.Der Stammtisch hat in den vergangenen Jahren eine grandiose Entwicklung hinter sich. Mit 14 Interessenten am 6. November 2008 aus der Taufe gehoben, hat sich die Mitgliederzahl inzwischen um das Dreifache gesteigert. Weitere Interessierte stehen in den Startlöcher, berichtete Kassiererin Sophia Ziegler. Auch sportlich ist der Stammtisch aktiv. Zwei Dartmannschaften spielen laut Kilian Pfandl in der A-Klasse Oberpfalz Nord. Die zweite Mannschaft hatte 2016 den Aufstieg geschafft und kurioserweise die "Erste" in der Tabelle überholt. Mit aktuell einem vierten und fünften Platz dürfte der Klassenerhalt gesichert sein.Beim Bürgerschießen war Sophia Ziegler mit einem 35,3-Teiler der Königsschuss gelungen. Zu den Veranstaltungen rief Vorsitzender Torsten Küffner noch einmal so manche amüsante Begebenheit beim Maifest mit Maibaumholen und -aufstellen, bei der Johannisfeier und der Silvesterparty in Erinnerung. Besucht wurden die Kulmbacher Bierwoche und Festveranstaltungen mit starken Abordnungen. Auch bei der Feuerwehr-Kirwa wirken die Mitglieder mit.Wolfgang Hübner und Lukas Höcht bescheinigten der Kassiererin eine vorbildliche Buchführung.