Karpfen von Jugendkönig Tim Preißinger viermal so schwer wie der von Viktor Koller

Vermischtes Speichersdorf

29.05.2017

Speichersdorf/Plössen. "Dieses Mal haben uns die Jungfischer ganz schön das Nachsehen gelassen", resümierte ein sichtlich stolzer Sportanglerchef Udo Krauss. 31 Petrijünger hatten sich beim Neuweiher getroffen, um ihre Fischerkönige zu ermitteln. Ab 6 Uhr warfen sie die Angel ins Wasser.

Es entwickelte sich in den folgenden sechs Stunden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da störte es wenig, dass beim Einzel- wie Gesamtgewicht (15 410 Gramm) das Ergebnis schon etwas mau ausfiel. Nach sechs Stunden standen schließlich die Könige, die allesamt aus Speichersdorf kommen, fest. Viktor Koller war an diesem Tag das Anglerglück hold. Mit einem Karpfen mit 1585 Gramm hatte er das etwas bescheidene, aber immerhin doch größte Gewicht an der Angel. Ihm folgten mit 1530 Gramm Norbert Haug sowie Uwe und Hans Schott. Den Titel des Jungfischerkönigs holte Tim Preißinger mit einem 6640 Gramm schweren Karpfen. Zweiter wurde Marian Kettel (3885 Gramm). Ihnen gratulierten Udo Krauss und sein Stellvertreter Daniel Fick.Am 2. Juli findet beim 19. Weiherfest wieder das Kameradschafts- und Hegefischen statt.