Vermischtes Speichersdorf

10.05.2017

10.05.2017

Speichersdorf/Immenreuth. BVB- und Club-Abzeichen in Teelichtern - Claudia Fischer und Karin Gillich trauten ihren Augen nicht. Wann ist es in 45 Jahren Falken-Geschichte schon mal vorgekommen, dass Jungs nicht mehr mit dem Basteln aufhören wollten? Es waren wohl die höchst ungewöhnlichen Ideen, die erneut für Kurzweil beim "KidsCamp 2017" in Immenreuth sorgten.

Kinder ab dem sechsten Lebensjahr waren zwei Tage lang eingeladen zum Basteln, Wandern und Spielen auf dem Zeltlagerplatz des Jugendheimvereins. Um sie kümmerten sich Claudia Fischer und Karin Gillich sowie die Junghelfer Jana Krauss, Kimberly Bading und Steffi Aleksa. Als erstes standen als Muttertagsgeschenke marmorierte Herzen auf der To-do-Liste. Auf Styropor-Herzen wurden Farben aufgetragen und die mit Bändern verziert oder auf Holzstäben aufgesteckt.Ein geschicktes Händchen war nötig beim Erstellen von Frühlingskränzen aus Birkenreisig. Gillich und Fischer hatten für das Material gesorgt. Vom Basteltisch gar nicht mehr trennen wollten sich vor allem die Jungs, als es darum ging, den Boden von Teelichtern mit bunten Bildern, die beim Abbrennen sichtbar werden, zu verschönern.Dazwischen begaben sich die Camper auf Ausflugsfahrt nach Mehlmeisel zum Wildpark. Dort fesselten nicht nur der Eichhörnchenhochseilgarten, die Wildschweinrotte und der weiße Hirsch mit seinem Rudel die Kinder. Nur zu gerne hätten auch sie wie der Wildparkmitarbeiter mit einer Gießkanne das Röhren eines Hirsches imitieren wollen, doch meist blieb es - sehr zum Spaß der anderen - beim Versuch. Nicht zuletzt gab es im Parcours der Sinne allerhand rund um den Wald zu tasten und zu riechen.Als abendlicher Renner entpuppten sich die Brettspiele. Am Lagerfeuer gab es zudem bei Marshmallows am Spieß. Natürlich warfen die Betreuer und Kinder auch einen Blick auf den nächsten Höhepunkt der Falken: Auf der Insel Föhr werden in den Sommerferien, 4 bis 16. August, die Zelte aufgeschlagen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. Informationen und Anmeldungen bei Claudia Fischer, Telefon 09275/97166, und Karin Gillich, Telefon 09275/572.