Vermischtes Speichersdorf

29.05.2017

29.05.2017

"Schöi woar's!" Die zwei Worte von Hans Popp aus Göppmannsbühl sagen alles. 30 Jahre Landjugend - das sind drei Tage feiern mit vielen Gästen und Besuchern.

Haidenaab-Göppmannsbühl. Was am Freitag mit der Radio-Galaxy-DJ-Party begann, mündete am Sonntagnachmittag in den großen Bühnenauftritt der Kindergruppe. Dafür hatten die Mitglieder um Steffi Popp und Daniel Veigl ein perfektes Gemeinschaftsfest organisiert. Kam bei House bis Hip-Hop am Freitag die jüngere Garde auf ihre Kosten, so sorgte das Saggradi-Trio am Samstag mit Oberkrainer Musik, Alpenrock und Hits der Neuen Deutschen Welle für Schunkelrunden auf den Bierbänken. Der Sonntag war dem Gottesdienst, Festkommers und Kindernachmittag vorbehalten. Begleitet von den Speichersdorfer Musikanten, schlängelte sich der Kirchenzug mit Vereinsabordnungen, Schirmherrn und Kreisjugendringvorsitzendem Christian Porsch, Landtagsabgeordneter Gudrun Brendel-Fischer, Bürgermeister Manfred Porsch, Gemeinderat Norbert Veigl, Bezirksvorsitzender Chiara Hartmann und Kreischef Max Raimund durch das Dorf zur St.-Ulrichs-Kirche und über das Jugendheim zurück zum Festzelt.Zur kleinen Feierstunde mit Weißwurstfrühschoppen fanden sich auch Abordnungen von 15 Vereinen ein. Christian Porsch betonte die Berührungspunkte zwischen Landjugend und Kreisjugendring. Ein dickes Lob gab es für die frühe Einbindung der Kindergruppe in die Landjugendarbeit, den Zusammenhalt sowie die Pflege von Heimat und Identität. "Junge Menschen lernen Verantwortung in der Übernahme von Aufgaben im Vorstand. Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr leistet und geleistet habt." Wer seine Kinder in die Obhut der Landjugend gebe, könne sicher sein, dass diese in guten Händen seien, meinte Manfred Porsch.Mit einem tierischen Auftritt gab der Nachwuchs eine Kostprobe seines Könnens. Die Betreuerinnen Isabell Striegl, Carolin Brunner, Katrin Walter, Karin und Maria Merkel hatten mit ihren Schützlingen ein Singspiel über einen nicht alltäglichen "Morgen auf einem Bauernhof in Hoina" mit Valentin Dötsch (9) als Bauer Tom und Tim Striegl (9) als Vorleser geschrieben und eingeübt. Mit einem Kindernachmittag mit Spielstationen, Kinderschminken, Hüpfburg, Tombola, Eis für die Kinder sowie einem Kaffee und Kuchenbüfett ließ die Landjugend ihr Jubiläumswochenende ausklingen.