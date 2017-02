Vermischtes Speichersdorf

Mockersdorf/Kirchenlaibach. Ein Wintermorgen, 9 bis 11 Uhr - draußen glitzernde Kälte, drinnen ein zweistündiger Augen- und Ohrenschmaus, gepaart mit einem Frontalangriff auf Gaumen und Lachmuskel. Wer schafft das? Der Katholische Frauenbund.

Wieder nei a'fanger Des alte Jahr is halt aitz verganger, also hoists wieder nei a'fanger. A bisserl gsünder essen, as Rauchen ganz vergessen. A bisserl mehr auf anand zou gehi, koiner soll mehr alloi da stehi.



Ma nimmt sich vir, a bisserl langsamer werdn, niad wieder so hektisch wai fernd. Doch kaum ma dai Feierdoch vorbei hat, legt ma auch scho wieder dai Gemütlichkeit ab.



Im Betrieb lauft ma wieder mit, und im Haushalt gschiehrt a wieder alles im Laufschritt Wai allerweil sitz ma abends vorm Fernsehn, und wai allerweil dain mir wieder zweng miteinander redn.

Er hatte nach Kirchenlaibach ins Pfarrheim zum Frauenfrühstück mit Anni Lauterbach eingeladen. Sie bot den knapp 60 Gästen "Heiteres und Hintersinniges - Mundartgedichte wie im richtigen Leben". Ein Lob galt Brigitte Schindler, die Tische mit Kugeln wie Eiskristalle und Servietten in Blau dekoriert hatte. Das Büfett hatten Renate Wiesent, Martina Leiter, Maria Busch, Michaela Krannich, Brigitte und Barbara Ziegler, Bianca, Gabriele und Irmgard Hummer, Christa Kausler, Renate Fraunholz sowie Anita Kohl unter anderem mit Käse- und Wurstplatten, Obst- und Gemüseteller, Lachsbroten, verschiedenen Aufstrichen und Kuchen sowie Nussecken und Krapfen bestückt. In der Küche sorgten Gabriele Hummer, Rita Nickl, Barbara Ziegler, Anita Stark, Elfriede Bräutigam und Christa Kausler für reibungslosen Nachschub, Brigitte Schindler für reichlich Getränke.Nach dem Schlemmen sorgte Anni Lauterbacher aus Wunschenberg eine Stunde lang mit ihren selbst gedichteten und gereimten Geschichten für Lacher. Seit Kindesbeinen dichtet die 57-Jährige und schreibt Geschichten in Mundart. Seit 1999 lässt sie Menschen daran teilhaben. Lauterbacher hatte eine kleine Auswahl ihres Repertoires im Gepäck: "In meim nächsten Lebm werd i a Mann", war da zu hören. Nicht gut weg kam "die Tante Bawett", die darüber schimpft, wie viel alle vom Büfett holen, aber selbst die Tupperschüssel mitbringt. Lauterbach thematisierte auch den Tablettenkonsum - von den leistungssteigernden Energiepillen für die Kinder bis zu "Viagra, dass der Ma immer ka". Das prognostizierte die Mundartdichterin unverhohlen: "Tabletten für des ewge Leb'n - wird's a bald geb'n!" Am Ende spendete das sichtlich amüsierte Publikum lange Applaus. Dazu gab es von Regina Krywinski namens des Führungsteams ein kleines Geschenk.