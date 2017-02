Vermischtes Speichersdorf

16.02.2017

2

0 16.02.2017

Kirchenlaibach. Viele Übungen und besondere Veranstaltungen vor allem im Nachwuchsbereich prägten das Feuerwehrjahr 2016. Vier Brände, drei Unfälle, ein Ölspureinsatz und sieben Verkehrsabsicherungen und Sicherheitswachen sorgten laut Thomas Hartmann für "ein verhältnismäßig ruhiges Jahr mit unfallfreier Rückkehr".

35 Aktive, darunter drei Feuerwehrfrauen und zehn Atemschutzgeräteträger, führt der Kommandant. Vier Feuerwehrdienstleistende aus Zeulenreuth unterstützen die Aktiven. Der Dank galt deshalb der Nachbarwehr um Vorsitzenden Maximilian Reiß und Kommandant Jürgen Küffner für eine vorbildliche Zusammenarbeit, ebenso dem Kommandanten Roland Steininger und dessen Stellvertreter Florian Sehnke von der Speichersdorfer Feuerwehr. Außerdem würdigte der Redner die katholischen Pfarrgemeinde für eine 300-Euro-Spende für die Absicherung von kirchlichen Veranstaltungen und die Gemeinde für eine Zuwendung in Höhe von 690 Euro.Angeschafft hat die Wehr eine Abgasabsauganlage für die Fahrzeuge beim Starten, LED-Winkerkellen und Schutzausrüstungen für die Jugendfeuerwehr. Hartmann dankte Bürgermeister Manfred Porsch und Gemeinderäten für die Beschaffung der Ausrüstung. Er stellte aber auch klar, dass "die von uns beantragten Gerätschaften keinesfalls als überflüssig oder als Luxus anzusehen sind". Sie sollen den Feuerwehrdienst erleichtern und unterstützen.Die Alarmierung stehe mit dem SMS-Versand weiterhin auf drei Beinen, so dass eine Erreichbarkeit der Aktiven immer möglich ist, meinte der Kommandant. Bei einer Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" der Feuerwehr Zeulenreuth legte Norbert Kaufmann als Maschinist das Abzeichen der Stufe 6 (Rot- Gold) ab.Besonders stolz ist Hartman auf 17 Anwärter um Jugendfeuerwehrsprechern Nino Hartmann und zehn Mitglieder in der Kinderfeuerwehr. Sie werden von Bianca Kaufmann, Oliver Hösl und Michael Hartmann sowie den Jugendwarten Martin Heier und Wolfgang Schirmer betreut. Vor allem die Kinderfeuerwehr konnte weitere Neuzugänge verzeichnen. "Damit verfügen wir über eine fundierte Basis für die Zukunft", freute sich Hartman.