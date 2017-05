Vermischtes Speichersdorf

Der Obst- und Gartenbauverein wird 50. Das soll mit einem Jubiläumsfest für die Mitglieder und ihren Familienangehörigen, Freunden und Gönnern gebührend gefeiert werden. Die Fäden dazu laufen weiterhin bei Horst Surauf zusammen.

Die Mitglieder sprachen ihm in der Jahreshauptversammlung im Schützenheim einstimmig das Vertrauen aus. Gleiches galt für seinen Stellvertreter Norbert Kopp. Kassiererin Ingrid Kostka und Schriftführerin Brigitte Redel. Beisitzer sind Siegfried Röger, Franz Pögelt, Heinz Kühn und Robert Söllner, der zudem als Gerätewart fungiert. Die Kasse prüft Willi Kurz.Welche Schlüsselrolle im Gefüge der Natur der Biene zukommt, erläuterte Stephanie Schimmel in einem Vortrag. Laut der Vorsitzenden des Imkervereins Weidenberg gehören Gärtner und Imker zusammen. 80 Prozent der Insektenbestäubung erfolge durch die Honigbiene. Sie wähle eine bestimmte Blütenart aus und bleibe dieser treu ("Blütensteher").Dadurch ergebe sich eine Besonderheit der Bestäubung, die mehr Qualität und Quantität hervorrufe. Für die Hygiene im Bienenstand sei es sehr wichtig, dass keine Reste in Leergut-Abfallbehältnissen hinterlassen werden, in denen sich Bakterien bilden können. Dies sorge für falsche und gefährliche Nahrung für die Bienen und sei somit ein Träger der gefürchteten Faulbrut (Bienenpest).Zum Erhalt der Bienenvölker bat Schimmel die Obst- und Gartenbauer, Trachtpflanzen wie Beerensträucher, Obstbäume und Blumen anzupflanzen. Auch Rasenflächen, die nicht abgemäht werden und sich somit in Blühwiesen auswachsen, würden von Bienen ebenfalls gerne angeflogen. Es sollte auch Honig vom Imker gekauft und dadurch der Wert der Biene verbreitet werden.Insbesondere die Kindergärten liegen dem Obst- und Gartenbauverein am Herzen. Jahr für Jahr stehen sie im Fokus von Aktivitäten. In ihrem Jahresrückblick erinnerte Schriftführerin Brigitte Redel an den Besuch der Kindertagesstätte "Sankt Franziskus", wo neue Obstbäume eingepflanzt wurden. Anschließend haben die Kinder die Bäumchen mit aus Holz gefertigten "Früchten" geschmückt. In voller Blüte steht zwischenzeitlich die Zwiebelpflanzaktion am Schützenheim-Zufahrtsweg. Im Herbst hatten Mitglieder 600 Krokussen eingebracht. Die Kindertagesstätte "Krabbelkiste" hat der Verein mit Weidenstauden beliefert, um ein Weidenhäuschen und ein -tunnel zu gestalten.Vertreten waren die Speichersdorfer auch bei Kreisversammlungen. In sechs Vorstandssitzungen sind die Aktivitäten für die 102 Mitglieder organisiert worden. Dank galt Gerätewart Robert Söllner. Stellvertretend für Kassiererin Ingrid Kostka berichtete Surauf von einem guten Plus und bestätigte für Kassenprüfer Willi Kurz eine einwandfreie Buchführung. Als krönenden Abschluss gab es nicht nur ein Essen. Jedes Mitglied durfte auch den Tischschmuck mit nach Hause nehmen.