Vermischtes Speichersdorf

02.05.2017

02.05.2017

Wirbenz. Mit dem Beichtgottesdienst für die Konfirmanden, ihre Eltern, Paten und Verwandten begann am Samstag in der evangelisch-lutherischen Pfarrei das Fest der Konfirmation. Standen dabei innere Einkehr und Loslassen des Belastenden und Falschen sowie der vergebende und liebende Gott im Zentrum, folgten am Sonntag das Fest der feierlichen Einsegnung und das Bekenntnis zu Gott und seiner Kirche.

Unter Glockengeläut und der Intrade des Posaunenchores zogen Jonas Bäuml (Kulmain), Marietta Bauer (Köglitz), Enya Fischer (Kemnath), Nele Hassel (Kulmain), Emily Preißinger (Immenreuth), Luisa Schwarzer (Kulmain) und Sophia Wolf (Haidenaab) mit Pfarrer Dirk Grafe in die St.-Johannis-Kirche ein. Der Kirchenchor um Gertraud Burkhardt, der Posaunenchor mit Susanne Kropf und Frieda Graf an der Orgel übernahmen die musikalische Begleitung.Vertrauensmann Werner Schlöger bat die Jugendlichen, sich nach Möglichkeit in die evangelische Kirchengemeinde einzubringen und dieses Fest sowie die Präparanden- und Konfirmandenzeit in ihren Herzen zu bewahren. Prodekan Grafe feierte mit den Konfirmanden das Abendmahl. Der liebende und schützende Gott sei für viele Menschen ein wichtiger Helfer auf dem Lebensweg, erklärte er in der Predigt. "Wer sein Leben auf diesen Gott baut, der braucht vor Stürmen und auch Niederlagen keine Angst zu haben." Zugleich appellierte Grafe an die Jugendlichen, sich für ihren Glauben stark zu machen. Nur wer ihn kenne und lebe, der lasse sich nicht von den "gesellschaftlichen und religiösen Brandstiftern" verunsichern oder vereinnahmen.Als Geschenk erhielten die Konfirmanden neben Konfirmationskreuz und Urkunde ein Regencape mit dem Logo "Ich stehe unter Gottes Schutz". Auch für die Konfirmandenteamer Alina Fenn, Hannes Hartmann, Anja Bäuml und Teresa Tanner gab es ein kleines Geschenk. Die Festtage klangen mit einer Dankandacht in der sehr gut gefüllten Christuskirche in Immenreuth aus. Grafe ging dabei auch auf die Erlebnisse während der zwei Vorbereitungsjahre ein.