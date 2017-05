Vermischtes Speichersdorf

"Wir freuen uns riesig über die hinzugewonnenen Möglichkeiten zur Gestaltung der Gottesdienste." Wie viele andere in der evangelischen Kirchengemeinde war Vertrauensfrau Elke Bunscherer überglücklich über die Beauftragung von Stefanie Hopp zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung des Abendmahls.

Für die Religionspädagogin im Gemeindedienst war das ein weiterer Meilenstein ihrer pastoralen Arbeit. Neben Religionsunterricht an den Grund- und Mittelschulen Speichersdorf und Kulmain sind die evangelischen Kindergärten Birken und Breslauerstraße, Betreuung von ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie die Kindergottesdienstgruppe und Konfirmandenarbeit seit 1. September 2016 Schwerpunkte ihrer Arbeit.Regionalbischof Hans-Martin Weiß aus Regensburg und der Weidener Dekan Wenrich Slenczka waren nach Speichersdorf gekommen, um die 29-Jährige unbefristet zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung des Abendmahls zu beauftragen. Dies gilt für sämtliche Gottesdienste, die Hopp in ihrer gemeindlichen und schulischen Arbeit zu machen hat. Als äußeres Zeichen durfte sie in dieser Liturgie erstmals einen Talar tragen.Slenczka umriß das bisherige Aufgabengebiet Hopps. Als Zeichen für das erweiterte sakramentale Wirken legten beide Seelsorger der Religionspädagogin die Hände auf und erteilten ihr den Segen. Zuvor hatten die Religionspädagogin und die Gottesdienstbesucher der Kirchengemeinde ihr klares Ja zum künftigen Wirken bekundet. Als amtliches Zeichen erhielt Hopp die offizielle Beauftragungsurkunde. Wie das Geheimnis der Auferstehung Jesu Christi eine Freude für die Christen sei, so Regionalbischof Dr. Weiß in seiner Predigt, so sei es auch die Beauftragung der Gemeindemitarbeiterin für die Feier des Abendmahls in der Gemeinde. Beides stehe für den Glauben und die Hoffnung, dass Christen nicht in der Verzweiflung verharren müssen, sondern darauf vertrauen können, dass Gottes Liebe unter den Menschen immer weiter wirkt.Der Kirchenchor unter Leitung von Dominik Fick und der Posaunenchor unter Leitung von Alfred Kreutzer sorgten für einen feierlichen musikalischen Rahmen.