Vermischtes Speichersdorf

10.02.2017

Kirchenlaibach. Die Menschen sitzen bei Minustemperaturen in der warmen Stube. Aber wie verbringen Tiere den eisigen Winter? Die Kleinen der Kindertagesstätte Santa Maria gingen im Wald dieser Frage nach.

Antworten gaben Kindergartenpapa und Jäger Matthias Busch sowie der Pächter des Kirchenlaibacher Jagdreviers, Reinhard Popp, und sein Mitgeher Dieter Schumann. Mit Busch, Martina Pech sowie den Vorpraktikantinnen Carina Veigl und Lisa Schmidt machten sich die Vorschulkinder und die Kinder mittleren Alters auf zum Böhmwäldchen.Dort erfuhren die Mädchen und Buben zunächst, welche jahreszeitlichen Veränderungen es gibt und wie sich Tiere ihnen anpassen. Viele halten Winterschlaf, indem sie in der kalten Jahreszeit ihren Stoffwechsel runterschrauben. Igel, Fledermäuse, Siebenschläfer und Murmeltiere seien echte Winterschläfer. Winterruhe hingegen halten Dachs, Eichhörnchen, Waschbär und Braunbär. Sie senken ihre eigene Körpertemperatur nicht so stark wie Winterschläfer. Sie wachen häufiger auf und suchen gelegentlich nach Nahrung, erklärte Busch. In Winterstarre fallen hingegen Fische, Frösche, Eidechsen, Schildkröten und Insekten. Sie aufzuwecken sei nicht möglich.Dagegen tummeln sich Rehe, Hirsche, Wildschweine, Fuchs und Hase sowie bei den Vögeln unter anderem Spatzen, Meisen und Amseln im Wald, berichtete Schumann. Sie alle besuchen auch das Futterhäuschen der Kindertagesstätte. Mit den Waidmännern machten sich die Kleinen auch auf die Suche nach Tierspuren im angrenzenden Feld. Schnell entdeckten sie Abdrücke vom Wildschwein, Reh, Fuchs und Hasen. Dabei sorgte eine Begegnung der besonderen Art für Aufregung: Die Kinder schreckten zwei Rehe auf, die mit Riesensätzen vor ihnen davonliefen.Im Vorfeld hatten sie Rüben, Schrot, getrocknetes Brot, Äpfel und Karotten und Mais zusammengetragen. Auch Vogelfutter für die Tiere brachten sie auf einem Bollerwagen mit.