25.04.2017

Mit der bewährten Mannschaft und mit bewährten Aktionen setzen die Siedler die nächsten zwei Jahre ihr Vereinsleben fort. Im Mittelpunkt der Aktivitäten 2017 steht die Fertigstellung des Erweiterungsbaus für den Gerätepark.

