Vermischtes Speichersdorf

04.02.2017

04.02.2017

Die 54-Jährige war in der Nacht zum Freitag aus ihrer Wohnung verschwunden, die Polizei hatte intensiv nach ihr gesucht. Unter anderem waren Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und mehrere Streifenbesatzungen rund um Speichersdorf mit der Suche beschäftigt. Die 20 Kräfte waren den ganzen Tag und soweit möglich auch nachts auf der Suche nach der Frau, die sich laut Pressemitteilung in psychiatrischer Behandlung befindet.Die Frau ist nun selbst nach Hause zurückgekehrt. Wo sie sich seit Freitamorgen aufgehalten hat, ist noch unklar. "Befragungen über ihren Aufenthaltsort werden aktuell durchgeführt", heißt es in Bericht der Polizei weiter.